К сведению граждан: в двух районах Баку не будет света

В Ясамальском и Низаминском районах Баку сегодня будут кратковременные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения предусматривается ввести на время плановых ремонтных работ.

На Ясамале перебои с 10:00 до 13:00 будут наблюдаться на части проспекта Гасан бека Зардаби, улиц Асада Ахмедова и Аббаса Мирзы Шарифзаде.

В Низаминском районе за тот же временной промежуток не будет света у абонентов на улице Низами Абдуллаева.

"После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - подчеркнули в "Азришыг".