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Германия проиграла Парагваю и вылетела с ЧМ по футболу - ВИДЕО

First News Media08:52 - Сегодня
Германия проиграла Парагваю и вылетела с ЧМ по футболу - ВИДЕО

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Парагвая.

Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед (Марокко). Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

На 42-й минуте Хулио Энсисо открыл счёт в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперёд. На 55-й минуте Кай Хаверц забил за бундестим и сравнял счёт. На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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