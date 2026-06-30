В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, в нижеприведенных направлениях в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", основная дорога, в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.