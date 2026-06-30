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Общество

В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

First News Media09:00 - Сегодня
В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, в нижеприведенных направлениях в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", основная дорога, в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

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