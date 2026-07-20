Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2030 годы

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении «Плана мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2030 годы».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Координация выполнения предусмотренных Планом шагов возложена на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Ведомству также поручено раз в год представлять главе государства отчет о ходе реализации намеченных мероприятий.

Мониторинг и оценку эффективности выполнения Плана мероприятий будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании официального запроса Министерства труда и социальной защиты населения.

Кабинету министров поручено решить все административные и технические вопросы, вытекающие из данного распоряжения.