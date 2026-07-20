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Ильхам Алиев поздравил короля Филиппа VI с победой сборной Испании на ЧМ по футболу

First News Media14:00 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил короля Филиппа VI с победой сборной Испании на ЧМ по футболу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил королю Испании Филиппу VI поздравительное послание по случаю победы испанской сборной на чемпионате мира по футболу. 

Текст письма опубликован на официальном сайте президента АР. 

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с грандиозной победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира ФИФА 2026 и завоеванием ею титула чемпиона мира во второй раз.

Передаю самые искренние поздравления испанским футболистам, которые, продемонстрировав на матчах чемпионата мира по футболу высокое мастерство, большое упорство и несгибаемую волю, подарили своим болельщикам незабываемые мгновения и безграничную радость, желаю им новых успехов», - говорится в послании.

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