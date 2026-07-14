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В Шуше состоялась встреча Ильхама Алиева с Президентом Словакии в расширенном составе - ФОТО

First News Media11:00 - Сегодня
В Шуше состоялась встреча Ильхама Алиева с Президентом Словакии в расширенном составе - ФОТО

14 июля в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на встрече, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: Дорогие гости, добро пожаловать в Азербайджан, добро пожаловать в Карабах. Очень рад вас видеть. Во-первых, благодарю Вас за гостеприимство. В моей памяти осталось очень много добрых воспоминаний, связанных с моим официальным визитом в Вашу страну в прошлом году и нашими обсуждениями. Поэтому мне приятно, что наш активный диалог продолжается.

Также приятно, что Вас сопровождает очень большая делегация, состоящая из очень видных деятелей Вашей администрации и правительства. Мы также представлены большой командой, что фактически показывает объем работ, двусторонней повестки дня и те направления нашей совместной деятельности, по которым мы видим прогресс и в отношении которых мы хотим продолжения этого прогресса. Только что во время встречи с глазу на глаз мы провели обмен мнениями по многим вопросам. Эти обсуждения продолжатся в составе делегаций. Я абсолютно убежден, что этот визит даст еще больший толчок развитию наших партнерских отношений.

Для нас большое удовольствие принимать Вас в Карабахе. Завтра Вы будете уже в Баку. Мы также посетим «умную деревню», которая в настоящий момент строится словацкой компанией. Это еще раз показывает, насколько сильны наши взаимоотношения. Проведение восстановительных работ в Карабахе является одним из главных приоритетов нашего правительства, поэтому участие словацких специалистов имеет чрезвычайно важное значение. Сегодня мы затронем еще много вопросов, включенных в повестку дня. Еще раз добро пожаловать, и благодарю Вас за то, что приняли мое приглашение.

Х Х Х

Президент Словакии Петер Пеллегрини сказал: Большое спасибо, господин Президент. Для нас большая честь вновь оказаться в Азербайджане с такой представительной делегацией, и я хотел бы еще раз поблагодарить Вас за приглашение.

Я также хорошо помню Ваш визит в Братиславу, который стал историческим событием в наших дипломатических отношениях. И, конечно же, я очень ценю Вашу идею встретиться не в Баку, а здесь, в Карабахе, в Шуше. Мы действительно впечатлены – мы прибыли сюда всего несколько часов назад, вчера вечером, - и нас впечатляет то, что было сделано за несколько лет после освобождения, а также инфраструктурные проекты. Мы действительно гордимся тем, что Словакия принимает участие в этом процессе. Мы – одна из двух зарубежных стран, участвующих в этих важных проектах, и надеемся, что словацкие эксперты будут продолжать работу и в ближайшие годы в рамках других новых проектов здесь.

Х Х Х

После встречи в расширенном составе стороны обменялись памятными подарками.

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