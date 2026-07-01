На Землю может обрушиться самая сильная магнитная буря 

Магнитная буря, вызванная приходом к Земле облака плазмы от вспышки самого высокого класса Х1.1, возможна вечером 2 июля.

Буря, как ожидается, достигнет уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее сообщалось о первой с начала июня мощнейшей вспышке на Солнце, которая достигла балла Х1.1

"Несмотря на умеренную силу взрыва (если такой термин можно употребить к событию высшей категории), при текущем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце - Земля удар все равно будет довольно ощутимым. Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны. <…> Произошедшая буря ожидается самой сильной с марта текущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно прогнозу, облако плазмы, которым сопровождалась вспышка, придет к Земле уже завтра в диапазоне с 09:00 до 00:00 по московскому времени.

Источник: ТАСС