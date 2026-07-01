 Канада дебютирует на «Евровидении-2027» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Канада дебютирует на «Евровидении-2027» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:24 - Сегодня
Канада дебютирует на «Евровидении-2027» - ВИДЕО

Канада впервые примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в Болгарии - таким образом, она станет первой новой страной-участницей конкурса с момента дебюта Австралии в 2015 году.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт конкурса «Евровидение». 

Право на участие Канада получила после того, как национальный общественный вещатель CBC/Radio-Canada стал полноправным членом Европейского вещательного союза. Соответствующее решение было принято 25 июня на 96-й Генеральной ассамблее организации в Праге.

До этого CBC/Radio-Canada с 1950 года имел статус ассоциированного члена EBU - получение полного членства дало вещателю право участвовать в конкурсе «Евровидение».

Сообщается, что Канада начнет свое участие в конкурсе с полуфинала «Евровидения-2027», которое состоится в Болгарии.

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