В Венесуэле объявили семидневный национальный траур по жертвам землетрясений

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о жертвах разрушительных землетрясений.

Об этом политик сообщила в социальной сети X.

«В память о жертвах я приняла решение объявить национальный траур сроком на семь дней, начиная с 18:00 сегодняшнего дня», — написала Родригес.

Она подчеркнула, что страна скорбит по погибшим, выразила соболезнования их семьям и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.