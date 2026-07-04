Родственник, задушивший Фатиму Керимову в Грузии, попался в Турции

Правоохранительные органы Турции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Агджабединского района Эмина Алиева, обвиняемого в жестоком убийстве этнической азербайджанки Фатимы Керимовой на территории Грузии.

После совершения преступления министерство внутренних дел Грузии объявило Э. Алиева в международный розыск. В настоящее время турецкая и грузинская стороны ведут юридические процедуры по экстрадиции задержанного в Грузию.

Преступлению предшествовала семейная драма. Жительница Агджабединского района Ф. Керимова тайно сбежала в Грузию вместе со своим возлюбленным Кянаном Алиевым. Спустя некоторое время К. Алиев порвал паспорт девушки, полностью заблокировав ей возможность легально вернуться на родину, после чего сам уехал обратно в Азербайджан. Оставшаяся без документов в чужой стране Ф. Керимова обратилась за поддержкой к своему двоюродному брату Э. Алиеву, находившемуся в Азербайджане. Выехав в Грузию под предлогом оказания помощи, Э. Алиев вместо этого напал на кузину и задушил ее. Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места преступления и перешел границу с Турцией, где впоследствии и был арестован.