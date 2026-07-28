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Политика

OneSXM требует от Франции проведения референдума о независимости в Сен-Мартене

First News Media15:48 - Сегодня
OneSXM требует от Франции проведения референдума о независимости в Сен-Мартене

Влиятельная организация OneSXM, выступающая за независимость острова Сен-Мартен, разделенного между Францией и Нидерландами, выступила с заявлением в поддержку Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Бакинской инициативной группе (БИГ).

Отмечается, что организация решительно отвергла обвинения трех депутатов Национального собрания Франции, направленные против поддержки Азербайджаном и Бакинской инициативной группой процесса деколонизации. Сторонники движения за независимость резко отреагировали на попытки французских парламентариев представить высказывания Президента Азербайджана как "вмешательство во внутренние дела Франции".

В заявлении подчеркивается, что колониализм и самоопределение народов не могут считаться внутренним делом Франции. Эти вопросы регулируются международным правом, статьей 1 Устава ООН (принцип равных прав и самоопределения народов) и Резолюцией 1514 (Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам), принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1960 году, которая призывает к прекращению колониального господства. В этой связи ассоциация считает миссию БИГ, которая доносит до всего мира голос народов, страдающих от колониального господства, полностью легитимной, законной и заслуживающей похвалы.

Напоминая, что такие регионы, как Новая Каледония и Французская Полинезия, до сих пор находятся в списке территорий ООН, подлежащих деколонизации, OneSXM подчеркивает, что политика, проводимая официальным Парижем под видом "французского гражданства", не может скрывать реальное неравенство и лишение коренных народов основных прав, и требует немедленной организации официального референдума в Сен-Мартене с предоставлением народу выбор полной независимости.

В БИГ отметили, что заявление OneSXM свидетельствует о том, что Париж не в состоянии "заглушить требования деколонизации под предлогом угроз, давления и вмешательства во внутренние дела". Сообщается, что народы, ведущие борьбу против французского колониализма от Карибского бассейна до Тихого океана, именно посредством международной платформы, созданной Бакинской инициативной группой, доносят свой голос до более широкой аудитории, согласовывают свои позиции и демонстрируют глобальную солидарность. Подчеркнуто, что БИГ вывела эту борьбу за рамки локального протеста отдельных территорий, превратив ее в одно из важных направлений международной повестки деколонизации: "Позиция OneSXM - это четкий месседж, адресованный Парижу: эпоха колониализма должна завершиться, а право народов на свободный выбор и самоопределение не должны ограничиваться политическим давлением, угрозами и манипуляциями".

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