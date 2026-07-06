Генпрокуратура АР выступила с заявлением в связи с убийством Фатимы Керимовой в Тбилиси

Ход предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному прокуратурой Грузии по факту умышленного убийства гражданки Азербайджанской Республики Фатимы Керимовой в Тбилиси, находится под пристальным контролем Генеральной прокуратуры АР.

Об этом 1news.az со ссылкой на заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры АР.

Отмечается, что в настоящее время в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, - родственника погибшей - проводятся соответствующие процессуальные действия. Также принимаются необходимые меры по его задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

Подчеркивается, что, учитывая общественную значимость произошедшего, а также то, что погибшая являлась гражданкой Азербайджана, Генеральная прокуратура АР направила официальное обращение в Прокуратуру Грузии. В нем выражена просьба обеспечить полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, установить все обстоятельства в соответствии с требованиями законодательства, а также подтверждена готовность азербайджанской стороны при необходимости оказать всестороннюю правовую помощь и иную необходимую поддержку в рамках международного правового сотрудничества.

В Генеральной прокуратуре АР также подчеркнули, что занимают принципиальную позицию в отношении преступлений, посягающих на жизнь и здоровье граждан страны, а также на другие охраняемые законом права и интересы. Независимо от того, произошли ли такие преступления на территории Азербайджана или за его пределами, защита прав и законных интересов граждан республики остается одним из приоритетов ведомства.

«С этой целью Генеральная прокуратура Азербайджана и впредь будет последовательно принимать необходимые меры в рамках международного правового сотрудничества с компетентными органами иностранных государств, оказывая взаимную правовую помощь и содействуя полному, всестороннему и объективному расследованию преступлений» - отмечается в заявлении.

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