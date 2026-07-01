В Грузии жестоко убили 21-летнюю азербайджанку

В Грузии убили молодую азербайджанскую девушку.

Информацию первой распространила правозащитница Бая Патарая.

По её словам, несколько дней назад с ней через Instagram связалась русская инфлюенсер и попросила разобраться в истории страшного фемицида и рассказать о ней обществу.

История, по словам Патарая, такова: молодую сироту из Азербайджана в Грузию выманил возлюбленный. Он обещал, что они будут вместе жить и работать. До этого родственники обручили девушку с другим мужчиной, который занял у неё деньги и не вернул.

Девушка, поверив в любовь и новую жизнь, приехала в Грузию. Однако обещанной работы не оказалось. Когда у пары закончились деньги, парень заложил её iPhone, перед этим жестоко избив девушку. После этого он бросил её на улице и один вернулся в Азербайджан.

Избитую и оставшуюся в чужой стране без средств девушку приютила добрая армянская женщина. Она также привела к ней свою азербайджанскую подругу, чтобы девушке было легче общаться, и помогла связаться с родственниками, сообщила правозащитница.

Позже приехал молодой мужчина, который сказал, что снимет девушке квартиру, а через несколько месяцев, когда ситуация успокоится, отправит её обратно в Азербайджан. Он забрал девушку с собой. Сначала казалось, что всё нормально, но вскоре девушка пропала.

Когда младшая сестра из Азербайджана начала её искать, она позвонила той самой армянской женщине и сказала, что уже второй день не может связаться с сестрой. Она попросила сходить по адресу квартиры.

Женщина пришла, но дверь ей никто не открыл. У соседей она выяснила, что накануне ночью из квартиры были слышны звуки сильной ссоры. Полицию тогда никто не вызвал.

После этого женщина сама позвонила в полицию. Сотрудники вскрыли дверь и обнаружили девушку убитой в квартире.

По словам Патарая, предполагаемый убийца сбежал в Турцию и объявлен в розыск.

Как сообщили телеканалу «Мтавари» в МВД Грузии, расследование по факту случившегося ведётся по статье 108 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за умышленное убийство.

В свою очередь в сообщении грузинского телеканала «Мтавари» говорится, что родственники девушки опубликовали в социальных сетях обращение, в котором подробно изложили обстоятельства произошедшего, ранее неизвестные общественности.

«26 июня 2026 года в Тбилиси, в съемной квартире было обнаружено тело нашей сестры Фатимы Керимовой, 2005 года рождения.

По предварительным данным, девушка приехала в Тбилиси вместе со своим молодым человеком. Они планировали жить и работать в городе. Родственники девушки были против их отношений и угрожали им расправой. Когда у них закончились деньги, молодой человек оставил ее одну на улице.

На улице Фатима познакомилась с девушкой. Она осталась без документов, телефона и денег. Девушка предложила помощь и спросила, кто из родственников может приехать и забрать ее. Фатима дала номер телефона своего двоюродного брата.

Двоюродный брат приехал и забрал Фатиму, однако, как выяснилось позже, его намерения оказались иными.

Он в течение двух недель держал Фатиму взаперти в квартире в Тбилиси, жестоко избивал ее, а затем задушил.

После этого подозреваемый оставил тело и скрылся с места происшествия.

В настоящее время ведется расследование.

Девушка была полной сиротой — оба ее родителя умерли. У нее осталась 19-летняя младшая сестра.

«Просим максимально распространить эту историю! Необходимо привлечь внимание СМИ, правозащитников, юристов и блогеров», — говорится в обращении родственников, которое распространяет «Мтавари».

Источник: Грузия онлайн.