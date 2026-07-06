Что на самом деле сбрасывают в море на пляже Шыхов? Официальный комментарий – ВИДЕО

В последние дни в социальных сетях вновь распространяются видеозаписи, на которых запечатлено, как в море на пляже Шыхов через трубу большого диаметра сбрасывается вещество, внешне напоминающее сточные воды.

В Службе государственного контроля за использованием и охраной вод отмечают, что эти кадры уже публиковались несколько месяцев назад в средствах массовой информации и социальных сетях. Тогда по данному факту госслужба оперативно провела проверку и выступила с официальным заявлением для общественности.

В рамках проведенной проверки был осуществлен осмотр пляжа Шыхов и прилегающей территории, расположенных в поселке Локбатан Сабаильского района. Было установлено, что на указанном участке ведутся работы по обеспечению швартовки судов. В частности, для обеспечения безопасного захода и швартовки судов в порту специализированные суда проводят дноуглубительные работы. В ходе этого процесса смесь воды, песка и донных отложений, поднятых со дна моря, по специальному трубопроводу транспортируется на берег.

По результатам проверки было установлено, что поток, который в социальных сетях и некоторых СМИ был представлен как сброс сточных вод, в действительности таковым не является. Речь идет о морской воде, смешанной с песком, образующейся в процессе проведения дноуглубительных работ.

«Призываем общественность доверять только информации, подтвержденной официальными источниками» - отмечают в Службе государственного контроля за использованием и охраной вод.