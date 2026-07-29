Генеральный прокурор Грузии совершил визит в Азербайджан

Делегация во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Гваракидзе в рамках рабочего визита в Азербайджан посетила Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтила память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, члены делегации также посетили могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Затем гости, прибыв на Шехидляр хиябаны, почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

В рамках визита состоялась встреча в расширенном составе между генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Грузии Георгием Гваракидзе.