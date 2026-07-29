BTS отказались от участия в Grammy: Что не устроило корейскую группу?
Южнокорейская группа BTS не будет подавать свои работы на рассмотрение премии Grammy 2027.
Как сообщает сайт Associated Press, участники коллектива выступили против разделения музыки по региональному и языковому признакам после появления новой категории для азиатской поп-музыки.
BTS заявили, что хотят, чтобы их творчество оценивалось прежде всего с точки зрения музыкальной ценности, а не происхождения исполнителя или языка песен. Решение связано с введением новой категории Best Asian Pop Music Performance, которая будет включать такие направления, как K-pop, J-pop и C-pop.
Ранее группа неоднократно номинировалась на Grammy, однако пока не получила награду. Решение BTS стало реакцией на изменения в правилах премии и вызвало широкий отклик среди поклонников и представителей музыкальной индустрии.