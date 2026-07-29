Американский танкер подвергся атаке дрона в порту Египта

Беспилотник ударил по танкеру-хранилищу сжиженного природного газа в средиземноморском порту Думьят в Египте, передает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey по управлению морскими рисками.

По ее данным, судно принадлежит США и ходит под флагом Маршалловых Островов.

В Ambrey сообщили, что в плавучее хранилище СПГ попал как минимум один беспилотник. После атаки в порту произошли взрывы.

Британская компания Inchcape заявила, что в Думьяте загорелись два газовоза, их переместили за пределы портовой зоны. Экипаж эвакуировали. Ответственность за удар пока на себя никто не взял. В Министерстве энергетики Египта заявили, что при пожаре в порту никто не пострадал.

Источники Reuters сообщили, что под удар попал танкер Energos Winter. По их словам, огонь с газовоза перекинулся на другое судно, Gaslog Salem.

Из информации на сайтах Marine Optima и Marine Traffic следует, что Energos Winter сейчас стоит в Думьяте под флагом Маршалловых Островов. Его летняя грузоподъемность превышает 80 тыс. тонн.