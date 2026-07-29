Средний коридор против морского шантажа в Ормузе и Баб-эль-Мандебе

Архитектура мировой торговли, формировавшаяся многие и многие годы под эгидой свободомыслия и безопасности океанских путей, переживает глубочайший трансформационный кризис.

Фундаментальный принцип беспрепятственного прохода через международные проливы, закрепленный в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, де-факто уступает место эпохе геополитического рэкета и селективного доступа. События вокруг ключевых морских горловин Ближнего Востока демонстративно доказывают, что контроль над узкими узлами глобальной логистики становится наиболее эффективным рычагом некинетического давления на развитые экономики мира.

После того как Иран подвергся американо-израильской атаке, Тегеран фактически приступил к установлению собственных правил судоходства в Ормузском проливе, превратив ключевую нефтяную артерию планеты в зону жесткого силового и правового контроля. Следом за этим синхронизировались и действия иранских прокси: йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о военно-морской блокаде Саудовской Аравии, а спустя неделю приступило к рассмотрению вопроса о введении официальных сборов для коммерческих судов, курсирующих в южной части Красного моря. Как сообщили агентству Reuters региональные источники, проинформированные Тегераном, концепция взимания платы за проезд через Баб-эль-Мандебский пролив предметно обсуждалась во время визита делегации хуситов в Иран на похоронную церемонию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Замысел этого шага носит выраженный стратегический характер - нормализовать сам прецедент взимания пошлин за транзит по международным водным путям и одновременно усилить системное давление на Соединенные Штаты и их союзников. При этом создаваемая система изначально проектируется как дискриминационная, поскольку китайские суда освобождаются от подобных сборов, что подкреплено соглашением между сторонами. Подобная селективная модель превращает ключевые морские проливы из общих торговых путей в рычаг давления, в своего рода гибридное оружие, направленное против конкретных экономических блоков.

Особую опасность представляет кумулятивный эффект этой «дуги нестабильности». Через Ормузский пролив ежедневно проходит от 20 до 21 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет приблизительно 20% от мирового суточного потребления жидких углеводородов, а также более трети сжиженного природного газа, экспортируемого морем, с ключевой ролью поставок из Катара. В свою очередь, Баб-эль-Мандебский пролив выступает южными воротами Красного моря и Суэцкого канала, обеспечивая транзит порядка 12–15% всей мировой торговли, включая около 12% морских перевозок нефти и 8% глобального объема СПГ.

Синхронное нарастание рисков в этих двух акваториях создает угрозу полного паралича традиционной матрицы морских поставок. Если эскалация в Ормузском проливе приводит к мгновенному ценовому шоку на мировых углеводородных рынках, то превращение Баб-эль-Мандеба в зону рискованного судоходства наносит прямой удар по цепочкам поставок готовой продукции, компонентов и оборудования между Азией и Европой. Инициативы по введению несанкционированных коммерческих сборов под предлогом «обеспечения безопасности» разрушают правовой фундамент глобализации. Право прохода через международные воды открыто конвертируется в инструмент политической лояльности и финансового откупа.

Для мирового судоходства и европейских рынков в частности эти процессы уже обернулись суровыми экономическими реалиями. Вынужденный перенаправлять контейнеровозы и танкеры в обход всей Африки - через Мыс Доброй Надежды - мировой флот сталкивается с удлинением маршрута на 3,5–4 тысячи морских миль, что добавляет к традиционному времени в пути от 10 до 14 суток. Это влечет за собой не только миллионные перерасходы на бункерное топливо для каждого рейса, но и спровоцированный дефицит судов и контейнерного оборудования в ключевых азиатских портах, а также взвинчивание страховых премий за военные риски. Попытка компенсировать эти издержки приводит к раскручиванию инфляционной спирали в странах-импортерах, неизбежно нанося удар по конкурентоспособности европейской промышленности.

В сложившихся условиях происходит коренная переоценка теории глобальной логистики. Эра, когда исключительно стоимость фрахта определяла выбор транспортного маршрута, окончательно уходит в прошлое. На первый план выходит параметр стратегической предсказуемости и физической безопасности. И именно здесь внимание главных мировых акторов смещается в сторону сухопутно-мультимодальных артерий Евразийского континента, среди которых ключевую роль начинает играть Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор.

Средний коридор, связывающий Китай, страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузию и Турцию с последующим выходом в Европу, объективно превращается из регионального логистического проекта в глобальную страховую альтернативу. Его главное преимущество заключается в географической изолированности от горячих точек Ближнего Востока и подсанкционных территорий Северного маршрута. В условиях, когда южные морские трассы становятся пространством военного давления и милитаризованного контроля, суша Евразии и внутренние акватории представляют собой зону политической стабильности.

Впрочем, глубокий аналитический подход требует объективной оценки не только потенциала, но и реальных ограничений этой альтернативы. Главным вызовом для Среднего коридора остается его пропускная способность по сравнению с гигантскими объемами морского флота. Если один современный контейнеровоз сверхбольшого класса емкостью 20 000 TEU способен единовременно перевезти эквивалент сотен товарных поездов, то совокупный пропускной объем Среднего коридора на данном этапе модернизации исчисляется миллионами тонн грузов, а не десятками миллионов TEU. По итогам прошлых лет объем грузоперевозок по ТМТМ демонстрирует устойчивый рост, выходя на показатели более 3 миллионов тонн в год, с целевым ориентиром расширения мощности до 10 миллионов тонн в ближнесрочной перспективе.

Тем не менее, разница в объемах компенсируется скоростными и геополитическими факторами. Сроки доставки грузов из Китая в порты Европы по Среднему коридору снижаются до 12–15 дней, что в 2,5–3 раза быстрее, чем обходной морской путь вокруг Африки. Расширение инфраструктуры - модернизация железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс с увеличением ее пропускной способности с 1 до 5 миллионов тонн, ввод новых терминалов в Бакинском международном морском торговом порту Алят и модернизация портовых мощностей в Актау и Курык - наглядно демонстрируют, что транзитные государства оперативно реагируют на глобальный запрос.

Парадоксально, но кризис морских проливов меняет и саму природу инвестиций в евразийскую инфраструктуру. Понятие «бутылочного горлышка», долгое время применявшееся к узким местам Среднего коридора (сложная логистика перевалки на Каспии, разница железнодорожных колеей и таможенная бюрократия), сегодня перестает быть изолированной проблемой регионов. Евросоюз, Китай и государства Центральной Азии и Кавказа рассматривают преодоление этих барьеров как задачу национальной безопасности. Вливание капитала в цифровизацию единого транзитного документа, унификацию тарифов и расширение торгового флота на Каспийском море приобретает первостепенное значение.

Каспийский бассейн и инфраструктурная сеть Азербайджана в этой новой геополитической конфигурации оказываются несущим каркасом всей евразийской связности. Сбалансированная внешняя политика стран региона, опирающаяся на прямые двусторонние договоренности и суверенный контроль над транспортной сетью, создает контраст с нестабильностью международных морских коммуникаций.

В конечном счете, эскалация давления на Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы форсирует завершение формирования новой логистической карты мира. Морские пути, безусловно, сохранят роль главного канала для сверхмассивных сырьевых потоков, однако их уязвимость перед политическим шантажом и гибридными угрозами навсегда лишила их монополии на надежность. Средний коридор перерастает статус простой альтернативы и становится фундаментальным элементом архитектуры экономической безопасности Евразии, фиксируя сдвиг глобального транзитного центра тяжести в сторону суверенных сухопутно-морских систем.