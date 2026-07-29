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Суд оправдал водителя: погибший преднамеренно бросился под грузовик

First News Media21:00 - Сегодня
Суд оправдал водителя: погибший преднамеренно бросился под грузовик

Вынесен приговор водителю, обвиняемому в смерти пешехода в Баку.

Как сообщает Qafqazinfo, в Бакинском районном суде по Бинагадинскому району завершилось судебное разбирательство в отношении Рахмана Асадова, 1979 года рождения.

Сообщается, что он управлял грузовым автомобилем марки «Isuzu», принадлежащим одной из компаний. В момент происшествия водитель двигался на автомобиле в посёлке Бинагади, когда Дюньямин Меликов, 1985 года рождения внезапно вышел на дорогу. В результате столкновения с автомобилем мужчина получил тяжёлые травмы. После 70 дней лечения в больнице 41-летний мужчина скончался.

В ходе расследования было установлено, что в день происшествия Дюньямин Меликов вместе с женщиной, с которой состоял в неофициальных отношениях, употреблял в разных местах алкоголь.

Женщина в своих показаниях заявила, что в тот день Дюньямин выпил около 2 литров спиртного и говорил, что хочет покончить с собой. По её словам, когда они шли пешком, примерно в 00:30 мужчина внезапно побежал и бросился под автомобиль, двигавшийся по улице 10 Мая. Грузовик, ехавший со скоростью около 50 км/ч, сбил мужчину, в результате чего он получил травму головы.

В суде родители погибшего не предъявили претензий к обвиняемому. Девушка Дюньямина также заявила, что водитель не был виноват в произошедшем.

Бинагадинский районный суд оправдал Рахмана Асадова по статье 263.2 Уголовного кодекса, по которой ему было предъявлено обвинение. Уголовное преследование в отношении него прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена.

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