В деле на 100 миллионов всплывают новые имена — арестовано еще одно должностное лицо

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) продолжает раскрывать преступную деятельность лиц, которые под предлогом развития сельского хозяйства получили в государственном ЗАО «Аграркредит» (небанковская кредитная организация) кредиты на сумму более 100 млн манатов.

По информации, полученной Qafqazinfo, накануне по этому делу был арестован ещё один человек.

Ягубов Вугар Гаджи оглу работал в «Аграркредите» начальником департамента организации и управления кредитами. Согласно обвинению, он в сговоре с группой предпринимателей завладел 24 млн манатов, оформив их как кредиты. Эти средства были израсходованы не на сельскохозяйственную деятельность, а на личные нужды и другие цели.

Вугару Ягубову предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Если нанесённый государству ущерб не будет возмещён, лицу, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере, грозит лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью по этому уголовному делу проводятся широкие предварительные следственные действия. Не исключается, что число лиц, причастных к нанесению ущерба государству, окажется больше.

Отметим, что мошеннические действия Вугара Ягубова охватывают период с 2019 по 2025 год. Он занимал должность в указанной структуре до 2025 года.