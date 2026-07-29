ГЭЦ опубликовал результаты приема в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана опубликовал результаты конкурса на поступление в магистратуру вузов на 2026/2027 учебный год.

Узнать результаты абитуриенты могут на официальном сайте ГЭЦ, а также с помощью SMS: для этого необходимо отправить на короткий номер 7727 через операторов Azercell, Bakcell или Nar семизначный код, указанный в заявлении о выборе специальности.

Список зачисленных будет опубликован во второй половине дня завтра в пятом выпуске журнала «Магистр».

В конкурсе по выбору специальностей приняли участие 15 721 бакалавр, из которых в магистратуру поступили 13 845 человек. По государственному заказу будут обучаться 6580 студентов, еще 52 человека — полностью за счет государства, а 7213 — на платной основе. Среди зачисленных 10 510 являются выпускниками текущего года, 3335 — прошлых лет.

Поступившие должны пройти электронную регистрацию на портале my.gov.az с 15:00 3 августа до 18:00 12 августа. Отсутствие регистрации будет считаться отказом от обучения, после чего абитуриента исключат из списка зачисленных.

О сроках дополнительного распределения на оставшиеся вакантные места ГЭЦ сообщит отдельно.