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Сахиба Гафарова провела встречу с премьер-министром Эфиопии

First News Media20:20 - Сегодня
Сахиба Гафарова провела встречу с премьер-министром Эфиопии

29 июля в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром этой страны Абием Ахмедом Али.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Сообщается, что на встрече состоялся широкий обмен мнениями о перспективах развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Эфиопией.

Премьер-министр Абий Ахмед Али отметил, что Азербайджан завоевал высокий авторитет на международной арене, и подчеркнул, что успехи нашей страны под руководством Президента Ильхама Алиева воспринимаются с большим признанием на международном уровне. С удовлетворением вспомнив свой официальный визит в Азербайджан в феврале 2026 года и встречу с Президентом Ильхамом Алиевым, он отметил, что плодотворные обсуждения в ходе встречи придали новый импульс развитию связей между нашими странами, а достигнутые договоренности создали важную основу для расширения сотрудничества.

Премьер-министр попросил передать искренние приветствия Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Подчеркнув заинтересованность своей страны в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном, Абий Ахмед Али указал на важность реализации проектов, в частности в нефтегазовой сфере. Он отметил, что эффективное использование существующего потенциала в этих направлениях отвечает интересам обеих стран.

Председатель Милли Меджлиса выразила благодарность за оказанное гостеприимство и особо отметила стремительное развитие, которое она наблюдала в стране в ходе визита. Она подчеркнула, что этот визит открывает благоприятные возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Эфиопией по новым направлениям.

В ходе встречи спикер Сахиба Гафарова рассказала о пути развития нашей страны, отметив исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева в укреплении традиций государственности и формировании стратегии развития современного Азербайджана. Она подчеркнула, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно продвигается по пути динамичного развития, международные позиции и авторитет нашей страны последовательно укрепляются.

Председатель Милли Меджлиса акцентировала внимание на том, что искренние отношения и взаимные контакты высокого уровня, сформировавшиеся между Азербайджаном и Эфиопией на уровне глав государств, играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова также проинформировала премьер-министра о масштабных мерах по восстановлению и созиданию, реализуемых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях за счет собственных средств.

В ходе беседы было подчеркнуто, что существующие межпарламентские связи вносят важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Была отмечена значимость взаимных визитов руководителей парламентов и депутатов, а также состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия и сотрудничества в рамках международных парламентских организаций.

На встрече была выражена уверенность в том, что политическое, экономическое, гуманитарное и межпарламентское сотрудничество между Азербайджаном и Эфиопией будет успешно развиваться и впредь.

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