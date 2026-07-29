Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили чемпионат мира с шестью медалями

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльмир Черкезов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира U-17, проходящем в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, одержал победу над соперником в поединке за третье место.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила турнир с шестью наградами. Ранее Исфахан Гасанов (80 кг), Али Джавадлы (45 кг) и Абдуррахман Гусейнли (51 кг) стали серебряными призерами, а Омар Салманов (48 кг) и Орхан Габибли (65 кг) завоевали «бронзу».

Отметим, что в чемпионате мира, проходящем на Национальной гимнастической арене, принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан на турнире представляют 29 спортсменов.