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Фархад Мамедов: «Благодаря» России и Ирану Каспий постепенно становится частью театра военных действий

First News Media18:00 - Сегодня
Фархад Мамедов: «Благодаря» России и Ирану Каспий постепенно становится частью театра военных действий

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф. Мамедова

«Благодаря» России и Ирану Каспий постепенно становится частью театра военных действий войн, в которые вовлечены эти страны.

Украина поразила иранское судно на Каспии. Но никто не говорит, где это случилось. В каких территориальных водах было поражено иранское судно? Что за гражданин Ирана погиб? Какая была траектория полета украинской ракеты/БПЛА?!

И как Иран собирается отвечать Украине?! Через воздушное пространство каких стран Иран собирается посылать ракеты в Украину?!

Думается, что Азербайджан, Казахстан и Туркменистан могли бы выступить с совместным заявлением о недопустимости вовлечения Каспия в военные действия, обратиться к России и Ирану об ответственности защиты своего воздушного пространства и недопущения пролета иностранных ракет/БПЛА по воздушному пространству этих стран в направлении Каспия.

Если постепенно Каспий будет вовлекаться в войну с севера и юга, о фото flightradar с огромным количеством самолетов, пролетающих в векторе Восток-Запад через воздушный коридор Южного Кавказа, можно будет забыть.

С другой стороны, вследствие этих ударов происходит демилитаризация Каспия в российской и иранской частях».

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