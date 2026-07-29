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Обладатель «Оскара» Глен Хансард погиб в аварии на мотоцикле в Дублине

First News Media19:00 - Сегодня
Обладатель «Оскара» Глен Хансард погиб в аварии на мотоцикле в Дублине

В возрасте 56 лет скончался обладатель премии «Оскар», ирландский музыкант Глен Хансард, наиболее известный как основатель и лидер группы The Frames.

По информации Kultura Onet, артист погиб утром в среду, 29 июля, в результате аварии на мотоцикле в Дублине.

Хансард оставил школу в 13 лет и начал выступать на улицах Дублина. В 1990 году он создал группу The Frames, которая со временем стала одной из самых известных на ирландской музыкальной сцене. Год спустя музыкант снялся в фильме Алана Паркера «Группа „Коммитментс“», однако позже признавался, что участие в картине отвлекло его от главного увлечения — музыки.

В 2006 году Хансард выпустил альбом The Swell Season совместно с Маркетой Иргловой, Марьей Тухканен и Бертраном Галеном. Всемирную известность ему принесла композиция «Falling Slowly» из фильма «Однажды», удостоенная премии «Оскар». Позже Хансард и Ирглова также записали песню «You Ain't Goin' Nowhere» для фильма «Меня там нет».

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