Ряд авиарейсов из Баку в Нахчыван на сегодня отложен - ПРИЧИНА

Ряд рейсов авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту Баку - Нахчыван, запланированных на 6 июля, отложен из-за грозовой активности.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

Было отмечено, что выполнение полетов возобновится сразу после стабилизации погодных условий. Пассажиры будут подробно проинформированы о возможных изменениях в расписании.

Ввиду географического положения и горного рельефа Нахчыванской Автономной Республики наблюдающиеся в регионе метеоусловия оказывают прямое влияние на выполнение полетов. В частности, сильный ветер, его внезапные сдвиги (резкая смена направления) и грозовая активность создают дополнительные риски на этапах взлета и посадки.

Подчеркивается, что решение об отмене или переносе рейсов по метеоусловиям принимается на основе комплексного анализа, а не только по погоде, которую пассажиры видят непосредственно в аэропорту. В авиации такие решения базируются на текущих и прогнозируемых метеорологических данных по всему маршруту следования, а также в аэропортах вылета и прибытия. Например, грозовая активность, сильный ветер, вертикальные воздушные потоки, интенсивные осадки, низкая видимость или грозовые облака могут быть незаметны с земли. Однако, поскольку эти метеоявления критически влияют на безопасность полетов, экипаж и операционные службы принимают соответствующие решения в строгом соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.

Фаига Мамедова