Следствие ходатайствует о двухмесячном аресте Гагика Царукяна

Суд во вторник рассматривает вопрос о мере пресечения в отношении лидера партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

«Следственный комитет Армении ходатайствовал о его аресте сроком на два месяца», — сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

Ранее в СК Армении заявили о задержании Царукяна, представив подробности о возбужденном уголовном производстве в его отношении.

По версии следствия, организованная Царукяном группа граждан занималась мошенничеством и легализацией (отмыванием) денежных средств в особо крупных размерах. Согласно материалам дел, они в 2022–2024 годах под видом развития торговых связей с Ираном расхитили имущество стоимостью свыше 8,1 млрд драмов (около $21 млн) и впоследствии легализовали полученные средства.

Источник: Новости-Армения