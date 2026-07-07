НАТО объявила о создании флота транспортных самолетов

НАТО объявила о создании собственного флота самолетов-заправщиков и самолетов транспортной авиации, а также формировании группы дальних разведывательных беспилотников MQ-4C Triton.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности НАТО.

"Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов "Эйрбас" в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов - заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации", - сообщил Рютте.

"Еще одна многонациональная инициатива обеспечит НАТО группой из пяти многофункциональных беспилотников MQ-4C Triton от компании Northrop Grumman, способных длительное время находиться в воздухе на большой высоте, предоставляя необходимую разведывательную информацию", - сказал Рютте, подчеркнув, что этот контракт предоставит рабочие места "по обе стороны Атлантики".

Он не уточнил, когда эти самолеты и беспилотники будут готовы к выполнению задач.

Источник: ТАСС