Смертельная авария в Гусаре: фура опрокинулась у канала - ФОТО

В Гусаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, близ поселка Самур.

По предварительным данным, грузовой автомобиль с дагестанскими регистрационными номерами потерял управление и опрокинулся на участок между автомагистралью и Самур-Абшеронским каналом.

В результате аварии 28-летний водитель, получивший различные травмы, скончался на месте происшествия.

Перевозившиеся в грузовике баклажаны рассыпались по обочине дороги и попали в Самур-Абшеронский канал.

По факту проводится расследование.