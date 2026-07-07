Смертельная авария в Гусаре: фура опрокинулась у канала - ФОТО
В Гусаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией, близ поселка Самур.
По предварительным данным, грузовой автомобиль с дагестанскими регистрационными номерами потерял управление и опрокинулся на участок между автомагистралью и Самур-Абшеронским каналом.
В результате аварии 28-летний водитель, получивший различные травмы, скончался на месте происшествия.
Перевозившиеся в грузовике баклажаны рассыпались по обочине дороги и попали в Самур-Абшеронский канал.
По факту проводится расследование.
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