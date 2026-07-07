Для саммита НАТО в Анкаре подготовили 10 лимузинов TOGG - фото

Десять лимузинов TOGG подготовлены для перевозки лидеров во время 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который пройдет в Анкаре.

В преддверии саммита НАТО в Анкаре продолжается подготовка к мероприятию. В официальный автопарк были включены специально разработанные лимузины TOGG T10X.

Среди них есть автомобили красно-белые, а также модели со специальным дизайном в бирюзовых тонах и с декоративными национальными мотивами.

Как стало известно, эти автомобили будут использоваться для перевозки участников саммита на короткие расстояния по территории проведения мероприятия, развивая скорость около 50 километров в час.

Ожидается, что автомобили будут курсировать по утвержденным протокольным маршрутам в контролируемом режиме.

Источник: Анадолу