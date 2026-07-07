На Никола Пашиняна подали в суд

Лидер движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян, подал в суд на Никола Пашиняна.

Он требует, чтобы Пашинян опроверг заявление, которое «не соответствует действительности и порочит честь и достоинство архиепископа».

Речь идет о заявлении премьера от 11 июня, в котором тот утверждал, что «Гражданский договор получил 100% органических голосов, а остальные силы получили "100% голосов за взятку"». «Без денег за них никто бы не голосовал, абсолютно никто», — заявил премьер.

Кроме того, Галстанян требует символическую компенсацию в размере 49,7 драма — именно столько процентов голосов, по официальным данным, получил «Гражданский договор» на выборах.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия «Гражданский договор» получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок «Сильная Армения» — 23,2710% (340 060 голосов), а блок «Армения» — 9,9231% (144 983 голоса).

Партия «Процветающая Армения» получила 58 287 голосов (3,9893%) и не смогла преодолеть установленный законом 4%-й проходной барьер.

В новом составе парламента «Гражданский договор» получил 64 мандата, блок «Сильная Армения» — 29, а блок «Армения» — 12.

Источник: Sputnik Армения