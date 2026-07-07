СМИ: под Киевом нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева в Монако

Вечером 6 июля под Киевом нашли застреленной женщину, подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, женщина с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года находилась за пределами Украины.

Имя убитой «Украинская правда» не называет, однако новость проиллюстрирована фотографией Анастасии Березовской, которую Интерпол объявил в розыск по делу о покушении.

По словам источника «Украинской правды», по делу об убийстве задержаны двое подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. Их имена не уточняются.

Источник: meduza