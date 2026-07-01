 Суд отклонил указ Трампа о запрете предоставления гражданства США по рождению | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Суд отклонил указ Трампа о запрете предоставления гражданства США по рождению

First News Media00:00 - Сегодня
Суд отклонил указ Трампа о запрете предоставления гражданства США по рождению

Верховный суд США признал недействительным указ американского президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению.

Как передает ТАСС, пять из шести судей признали, что это право гарантируется конституцией США. Еще один в своем заключении указал, что не согласен с такой трактовкой, однако счел указ президента недействительным, так как он противоречит федеральному законодательству.

Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения Трамп подписал после своей инаугурации 20 января 2025 года. Он давал указание государственным ведомствам отказывать в предоставлении гражданства рожденным в США детям, родители которых пребывают там незаконно, а также в том случае, если мать новорожденного въехала в страну на временных основаниях, в том числе в рамках безвизового режима с другим государством или по учебной, рабочей или туристической визе, а отец не является американским гражданином или обладателем вида на жительство в США.

Сам глава государства объяснял свой указ тем, что норма о гражданстве по месту рождения первоначально "была предназначена для детей рабов и их защиты". "Она не для миллиардеров из Китая или других стран", - подчеркивал он.

Конституционная поправка о праве на гражданство по рождению была принята после Гражданской войны в США (1861-1865), благодаря чему было отменено решение Верховного суда 1857 года, отрицавшее право афроамериканцев на гражданство.

Поделиться:
619

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования и.о. президента Венесуэлы

Политика

Байрамов обсудил с главой ICMP судьбу пропавших без вести азербайджанцев

Политика

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

Общество

В Азербайджане расширен перечень специальностей профобразования

В мире

Суд отклонил указ Трампа о запрете предоставления гражданства США по рождению

Белый дом: расходы на войну с Ираном составили около $30 млрд

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек

Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Во Франции зафиксировали более 1000 дополнительных смертей из-за жары

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 188 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

«Нам война не нужна»: Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Моджтаба Хаменеи назвал заявления Трампа и Нетаньяху признанием преступлений против Ирана

Последние новости

Суд отклонил указ Трампа о запрете предоставления гражданства США по рождению

Сегодня, 00:00

Белый дом: расходы на войну с Ираном составили около $30 млрд

30 / 06 / 2026, 23:50

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек

30 / 06 / 2026, 23:40

Норвегия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с Бразилией

30 / 06 / 2026, 23:26

Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за аномальной жары

30 / 06 / 2026, 23:20

Илон Маск вернул себе звание триллионера

30 / 06 / 2026, 23:00

В Азербайджане не выращивают бройлерных кур с использованием гормонов - AQTA

30 / 06 / 2026, 22:40

В Московской области объявлена ракетная опасность

30 / 06 / 2026, 22:20

Наследие UFC: когда октагон работает на страну

30 / 06 / 2026, 22:00

Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука - ВИДЕО

30 / 06 / 2026, 21:40

Задержан водитель, устроивший опасную езду у школы в Баку - ВИДЕО

30 / 06 / 2026, 21:20

Россияне пересаживаются на велосипеды на фоне топливного кризиса

30 / 06 / 2026, 21:00

Князь Монако прокомментировал покушение на украинского олигарха - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

30 / 06 / 2026, 20:40

В Пакистане 14 детей погибли при обрушении крыши учебного центра

30 / 06 / 2026, 20:20

Новое в WhatsApp: пользователи смогут скрыть номера телефонов

30 / 06 / 2026, 20:00

Продолжен апелляционный суд по жалобам граждан Армении: обвиняемые просят смягчения приговора

30 / 06 / 2026, 19:45

Тело Хаменеи доставят в Ирак для проведения отдельных церемоний прощания

30 / 06 / 2026, 19:30

По инициативе Лейлы Алиевой в Говсане в пользование жителей передан новый общественный пляж - ФОТО

30 / 06 / 2026, 19:15

В Баку открылась красочная экспозиция Gulnar Art Studio под названием «Разные взгляды» - ФОТО

30 / 06 / 2026, 19:00

Байрамов обсудил с главой ICMP судьбу пропавших без вести азербайджанцев

30 / 06 / 2026, 18:45
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02