Суд отклонил указ Трампа о запрете предоставления гражданства США по рождению

Верховный суд США признал недействительным указ американского президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по рождению.

Как передает ТАСС, пять из шести судей признали, что это право гарантируется конституцией США. Еще один в своем заключении указал, что не согласен с такой трактовкой, однако счел указ президента недействительным, так как он противоречит федеральному законодательству.

Указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения Трамп подписал после своей инаугурации 20 января 2025 года. Он давал указание государственным ведомствам отказывать в предоставлении гражданства рожденным в США детям, родители которых пребывают там незаконно, а также в том случае, если мать новорожденного въехала в страну на временных основаниях, в том числе в рамках безвизового режима с другим государством или по учебной, рабочей или туристической визе, а отец не является американским гражданином или обладателем вида на жительство в США.

Сам глава государства объяснял свой указ тем, что норма о гражданстве по месту рождения первоначально "была предназначена для детей рабов и их защиты". "Она не для миллиардеров из Китая или других стран", - подчеркивал он.

Конституционная поправка о праве на гражданство по рождению была принята после Гражданской войны в США (1861-1865), благодаря чему было отменено решение Верховного суда 1857 года, отрицавшее право афроамериканцев на гражданство.