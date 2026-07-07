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Пик напряженности в отношениях Украины и Польши еще впереди, предрекают в Киеве

First News Media11:00 - Сегодня
Пик напряженности в отношениях Украины и Польши еще впереди, предрекают в Киеве

Пик напряженности в отношениях с Польшей еще впереди и может наступить уже на этой неделе, ведь 11 июля – годовщина Волынской трагедии, заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Он прогнозирует, что со стороны Польши может последовать «ряд эскалационных шагов» именно к этой дате.

«Он (пик напряженности) точно будет впереди. Здесь нет большой тайны... 11 июля будет годовщина Волынской трагедии. Судя по той информации, которой я располагаю, они готовят целый ряд, на мой взгляд, незрелых шагов, ведущих к эскалации. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится», – сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких ультиматумов, в том числе от партнеров.

«Украина не примет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, – это Российская Федерация. Без обид в адрес Польши – но она немного сильнее, чем Польша... Так почему же кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны? С нами не стоит разговаривать с помощью ультиматумов», – подчеркнул он.

В то же время Буданов подчеркнул, что в случае таких недружественных действий обязательно последует реакция со стороны Украины, «молча сидеть никто не будет».

Высокопоставленный чиновник добавил, что пик эскалации всегда имеет два пути развития – либо неизбежная катастрофа, либо последующая разрядка. В то же время он выразил надежду, что в ситуации с Польшей в конечном итоге произойдет деэскалация.

Конфликт начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений украинской армии название «Героев УПА». В Польше это вызвало резкую реакцию из-за памяти о Волынской трагедии.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий сообщил в соцсети Х, что лишил президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

В ответ ряд высокопоставленных чиновников Украины, включая самого Буданова и главу МИД Андрея Сибигу, а также четырех экс-президентов страны, сделали демарш, отказавшись от польских наград, полученных в прежние годы.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил позитивные сигналы от встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его польского коллеги Радослава Сикорского в Варшаве, и отмечал, что у него есть сигналы о том, что украинская сторона ищет пути для смягчения напряженности.

Источник: РБК-Украина

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