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Общество

Руфат Гаджиалибеков назначен заместителем министра здравоохранения

Фаига Мамедова10:11 - Сегодня
Руфат Гаджиалибеков назначен заместителем министра здравоохранения

Руфат Гаджиалибеков назначен заместителем министра здравоохранения.

Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Руфат Джахангир оглу Гаджиалибеков назначен заместителем министра здравоохранения.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Отмечается, что Руфат Гаджиалибеков, с июля 2022 года занимавший должность советника министра здравоохранения по вопросам цифровизации здравоохранения, за этот период руководил разработкой и реализацией национальной стратегии по электронному здравоохранению страны, а также обеспечивал координацию процесса цифровой трансформации системы здравоохранения. В качестве заместителя министра здравоохранения в сферу его деятельности войдут внедрение инноваций, стратегическое управление, цифровизация здравоохранения и медицинская статистика.

Наряду со своей основной деятельностью, Руфат Гаджиалибеков принимает активное участие в развитии деловой и академической среды в сфере цифровизации в Азербайджане. Он входил в состав Экспертной комиссии по развитию инновационных стартапов при KOBİA (Агентство по развитию малого и среднего бизнеса). С 2017 года является членом Попечительского совета Бакинского инженерного университета.

За вклад в развитие информационных технологий в Азербайджане распоряжением Президента страны от 2021 года Руфат Гаджиалибеков был награжден медалью «Терегги» («Прогресс»).

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