ИИ и стратегия технологического лидерства: Азербайджан проектирует государство будущего

В глобальной гонке технологических лидеров наступил момент, когда простое копирование чужих решений больше не обеспечивает конкурентного преимущества.

Мир перешел от цифровизации процессов к созданию принципиально новых экосистем, где управление данными, искусственный интеллект (ИИ) и опережающая кибероборона становятся одним из фундаментов государственной состоятельности.

Азербайджан в этой парадигме действует не как пассивный потребитель глобальных трендов, а как архитектор собственной цифровой повестки, гармонично сочетающей передовой международный опыт и безусловные национальные интересы. Новый виток этой масштабной трансформации получил четкое стратегическое оформление. Утвержденный президентом Ильхамом Алиевым План действий по ускорению цифрового развития Азербайджана на 2026–2028 годы задает вектор движения на среднесрочную перспективу.

Важным этапом глубокой интеграции этих процессов стало первое заседание Совета по цифровому развитию, прошедшее под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Это событие обозначило институциональную зрелость уже реализуемых в стране реформ: цифровизация окончательно перешла из плоскости отдельных ведомственных инициатив в скоординированную командную работу в масштабах всей страны.

Одним из фокусов этой скоординированной стратегии становится искусственный интеллект, который все чаще рассматривается как базовый инфраструктурный элемент современного государства. Выступая на заседании Совета, первый вице-президент Мехрибан Алиева предельно точно обозначила место ИИ в глобальной и национальной архитектуре управления: «Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня. В то же время возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств, и он уже занимает центральное место в этой сфере. Не секрет, что развитие искусственного интеллекта в ведущих государствах мира идет стремительнее, чем ожидалось, что, в свою очередь, создает как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности».

Интеграция современных технологий, в частности, искусственного интеллекта, в государственное управление и общественную жизнь является одним из ключевых стратегических приоритетов Плана действий. В этом направлении предусматривается создание высокоуровневой вычислительной инфраструктуры, совершенствование государственных услуг на основе решений с использованием искусственного интеллекта и развитие ИИ как национального стратегического приоритета.

С этой целью были определены решения в сфере искусственного интеллекта, которые будут внедрены как на платформе mygov, так и в других государственных структурах, и уже начинается их поэтапная реализация. Так, в течение 2026 года планируется внедрить 4 решения на базе ИИ на платформе mygov и 9 - в других государственных ведомствах.

На платформе mygov уже введена в эксплуатацию первоначальная версия виртуального помощника гражданина, который будет оказывать услуги в режиме 24/7. Наряду с этим определены потенциальные ИИ-решения, охватывающие сферы здравоохранения, таможни и образования, которые планируется реализовать совместно с другими государственными органами. Основная цель такого подхода - обеспечение эффективного использования бюджетных средств и поощрение повторного использования ИИ-решений, успешно примененных в одном ведомстве, в других государственных структурах.

Также предприняты важные шаги по формированию технологической инфраструктуры, необходимой для развития экосистемы искусственного интеллекта. В целях создания национальных вычислительных мощностей завершен выбор поставщика 64 графических процессоров (GPU), а установку оборудования планируется завершить до конца года.

В то же время, с целью обеспечения безопасного и гибкого внедрения инновационных решений создается «Регулятивная песочница» (Regulatory Sandbox) по искусственному интеллекту. Работа над соответствующим проектом нормативно-правового акта и операционной моделью уже находится на завершающей стадии.

В рамках этой инициативы будет сформирована правовая база для масштабного внедрения ИИ-решений, успешно прошедших тестирование в стране, и обеспечена их полная интеграция в государственные услуги. Параллельно с законотворческой деятельностью начаты исследования в области внедрения решений для автономного транспорта.

Азербайджан строит свою цифровую стратегию на принципах прагматизма. Внимательно изучая и перенимая успешный международный опыт - будь то модель электронного правительства, передовые подходы к управлению данными или стандарты кибербезопасности - Баку не копирует их. Любое технологическое внедрение пропускается через призму соответствия культурным, социальным и экономическим реалиям страны.

В глобальной технологической гонке побеждает тот, кто задает правила игры. И Азербайджан уже сделал свой выбор - быть не пассивным наблюдателем глобального прогресса, а его непосредственным архитектором.