Президент Ильхам Алиев принял сенатора Стива Дэйнса - ФОТО

7 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Комитета Сената США по иностранным делам, председателя Подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности сенатора Стива Дэйнса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после избрания Дональда Трампа Президентом США во второй раз двусторонние отношения, основанные на сотрудничестве и взаимном доверии, успешно развиваются. Он сказал, что связи вышли на уровень стратегического партнерства, и это очень важно для наших стран и в то же время для всего региона.

Глава государства с удовлетворением вспомнил визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и отметил значение подписания в ходе этого визита «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки» с точки зрения расширения двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев сказал, что его личные отношения с Дональдом Трампом также находятся на высоком уровне, подчеркнул особую роль Президента США в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Отметив, что с момента последнего визита Стива Дэйнса в нашу страну произошли исторические события, глава государства поблагодарил гостя за его усилия по развитию азербайджано-американских отношений.

Сенатор Стив Дэйнс в свою очередь заявил, что отношения между нашими странами в последнее время успешно развиваются, подчеркнул, что визит Президента Азербайджана в Вашингтон в августе прошлого года стал знаменательным событием.

Гость также отметил важную роль Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева на геополитическом уровне.

Стив Дэйнс выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное им лидерство в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и реализации мирной повестки.

В ходе беседы была подчеркнута важность коридора TRIPP с точки зрения региональной транспортной связности, состоялся обмен мнениями об укреплении диалога между Азербайджаном и Сенатом США, перспективах партнерства.