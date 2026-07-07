В Мардакяне в неохраняемой зоне моря утонул 16-летний подросток 

Вечером 6 июля на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в неохраняемой зоне моря в поселке Мардакян Хазарского района Баку утонул человек.

На место происшествия незамедлительно были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, которые приступили к поисковой операции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время продолжаются поиски в предполагаемом районе исчезновения Вюсала Гумбатова (2010 г.р.).

В МЧС отмечают, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.