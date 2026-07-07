Андорра не примет участия в «Евровидении-2027» - ВИДЕО

Андорра не вернется на «Евровидение» в 2027 году, которое пройдет в Болгарии.

Как сообщает Eurofestivales со ссылкой на национального андоррского вещателя RTVA, Андорра не примет участия в предстоящем конкурсе песни. При этом телерадиокомпания не назвала конкретную причину своего решения. Ранее в RTVA неоднократно заявляли, что участие в каких-либо творческих конкурсах не входит в нынешнюю редакционную политику общественного вещателя.

Отмечается, что бюджет RTVA на сегодняшний день составляет 6,2 млн евро (12,05 млн манатов) - это рекордный показатель за всю историю компании. Однако большая часть средств, более 67%, направлена на оплату труда сотрудников, включая пересмотр заработных плат и укрепление кадрового состава. Кроме того, 409 тыс. евро (795 тыс. манатов) выделены на обновление устаревшего технического оборудования.

Eurofestivales также напоминает, что участие в «Евровидении» требует уплаты взноса в адрес Европейского вещательного союза (EBU), размер которого остается высоким для бюджета андоррского вещателя. В RTVA не раз подчеркивали, что при существующих финансовых возможностях и текущей стратегии развития участие в конкурсе не рассматривается.

Напомним, что Андорра дебютировала на «Евровидении» в 2004 году и участвовала в конкурсе шесть лет подряд - до 2009 года. За это время стране ни разу не удалось выйти в финал. В 2010 году Андорра отказалась от дальнейшего участия по экономическим причинам. Лучший результат страна показала в 2007 году, когда группу Anonymous с песней Salvem el món заняла 12-е место в полуфинале, не добрав 11 баллов до выхода в финал.

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