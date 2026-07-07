Фалакят, Кюсгюн и Самовар: в Азербайджане назвали необычные имена, от которых отказались граждане

Названы самые популярные и самые редкие имена детей в Азербайджане за первое полугодие.

За первые 6 месяцев текущего года мальчиков чаще всего называли Угур (849), Раул (601), Миран (523), Али (521), Гусейн (519), Юсиф (434), Омар (349), Мурад (341), Тунар (321) и Фатех (309), а девочек - Мелиса (569), Айлин (547), Марьям (538), Инджи (514), Нилай (503), Алиса (494), Захра (493), Айла (442), Зейнаб (429) и Фатима (367).

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос сайта Modern.az.

Было отмечено, что за первые 6 месяцев текущего года 1213 человек изменили имя, фамилию или отчество. Из них 321 - мужчины, а 892 - женщины.

«Статистика наиболее часто выбираемых и наиболее часто изменяемых имен не ведется», - указано в официальном ответе ведомства.

Также добавлено, что по желанию граждан были изменены такие необычные и устаревшие имена, как Балабеим, Дурна, Фалакят, Хаджей, Хаханым, Кюсгюн, Лябханэ, Осандык, Саатханым и Самовар.