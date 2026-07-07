Для учителей введут единые требования к форме одежды

Для учителей будет введен единый подход к требованиям к одежде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемой поправке к закону «Об общем образовании», вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, требования к одежде педагогических работников в государственных общеобразовательных учреждениях будут устанавливаться органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В перечень обязанностей родителей или иных законных представителей в сфере общего образования также включается обеспечение соблюдения их детьми (лицами, находящимися под опекой или попечительством) требований к форме одежды в государственном общеобразовательном учреждении.

В настоящее время в государственных общеобразовательных учреждениях применяется форма одежды для учащихся. В связи с этим, согласно предлагаемой новой статье 24.2.2-1 закона «Об общем образовании», на родителей или иных законных представителей предлагается возложить обязанность по обеспечению соблюдения учащимися указанных требований к форме одежды.

В государственном общеобразовательном учреждении учащиеся и педагогические работники обязаны соблюдать требования к одежде.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.