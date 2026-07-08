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Общество

Студенты-волонтеры и лица без инвалидности смогут рассчитывать на страховые выплаты 

Феликс Вишневецкий11:02 - Сегодня
Студенты-волонтеры и лица без инвалидности смогут рассчитывать на страховые выплаты 

На пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении были рассмотрены и приняты предлагаемые поправки в Закон «Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Новые изменения, разработанные с учетом международной практики, предусматривают внедрение в законодательство ряда прогрессивных положений.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший, что студенты и школьники, занимающиеся волонтерской деятельностью, также будут застрахованы: «Согласно действующему законодательству, участники волонтерской деятельности подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве. Однако механизм уплаты страховых взносов в отношении этой категории лиц до сих пор не был определен. В результате, в частности, при наступлении страхового случая во время прохождения производственной практики студентами страховые выплаты не могли быть произведены. Именно поэтому возникла необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство. Предлагаемые поправки предусматривают, что страховые взносы за волонтеров будут уплачиваться в течение 15 рабочих дней с даты вступления в силу заключенного с ними договора, а за студентов и учащихся, проходящих производственную практику, - в течение 15 рабочих дней с даты начала практики. Таким образом, после вступления поправок в силу в случае наступления страхового случая волонтеры также смогут получать страховые выплаты». 

По словам В.Байрамова, право на страховые выплаты получат и лица, не имеющие инвалидности: «Еще одним важным изменением станет отказ от привязки страховых выплат к установленной инвалидности. Вместо степени инвалидности при наступлении страхового случая будет учитываться степень утраты профессиональной трудоспособности. В настоящее время, согласно действующим правилам, инвалидность не устанавливается, если нарушение функций организма составляет до 30%. При нарушении функций более чем на 30% устанавливается инвалидность с оценкой степени нарушения в диапазонах 31–60%, 61–80% и 81–100%. Однако на практике нередко происходят несчастные случаи на производстве или возникают профессиональные заболевания, приводящие к нарушению функций организма менее чем на 30%. Поскольку в таких случаях инвалидность не устанавливается, пострадавшие не имеют права на страховые выплаты. Предлагаемые изменения устранят этот пробел и позволят предоставлять страховые выплаты, исходя из степени утраты профессиональной трудоспособности, даже если инвалидность не была установлена». 

Депутат подчеркивает, что согласно действующему законодательству, степень утраты профессиональной трудоспособности определяется как выраженная в процентах стойкая утрата профессиональной трудоспособности, которой застрахованное лицо обладало до наступления страхового случая: «В этой связи предлагается установить единый критерий назначения страховых выплат. В частности, право на единовременную страховую выплату будет зависеть не от установления инвалидности пострадавшему, а от степени утраты им профессиональной трудоспособности. Иными словами, единовременная страховая выплата будет производиться в случае, если степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего в результате страхового случая будет установлена без указания срока повторного освидетельствования. При этом понятие утраты профессиональной трудоспособности включает в себя и оценку состояния здоровья, связанную с нарушением функций организма, которая лежит в основе установления инвалидности».

«Как видно, предлагаемые поправки к закону не только повысят доступность обязательного страхования, но и расширят круг лиц, имеющих право на страховую защиту и получение страховых выплат» - подытоживает Вугар Байрамов.

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