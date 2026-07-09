 92% населения Земли столкнутся с раком напрямую или через близких - отчет ВОЗ | 1news.az | Новости
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Общество

92% населения Земли столкнутся с раком напрямую или через близких - отчет ВОЗ

Фаига Мамедова10:10 - Сегодня
92% населения Земли столкнутся с раком напрямую или через близких - отчет ВОЗ

Новый отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывает, что, несмотря на важные научные достижения в области диагностики и лечения рака, миллионы людей все еще лишены доступа к качественной медицинской помощи.

Как сообщает 1news.az, согласно отчету, у каждого пятого человека будет диагностирован рак, а 92% населения столкнутся с этим заболеванием либо напрямую, либо через членов своей семьи.

Руководитель отдела ВОЗ по борьбе с раком доктор Андре Ильбави отметил, что, хотя в последние годы в лечении онкологических заболеваний были достигнуты огромные научные успехи, этот прогресс не одинаково доступен для всех стран.

В Глобальном отчете ВОЗ по борьбе с раком за 2026 год подчеркивается существование «стойкого и углубляющегося неравенства» в доступе к услугам по профилактике, диагностике, лечению и последующему уходу при онкологических заболеваниях.

По имеющимся данным, ежегодно в мире регистрируется около 20,6 миллиона новых случаев заболевания раком, и 10 миллионов человек умирают от этой болезни. Согласно прогнозам, к 2050 году число новых случаев может достичь 35 миллионов.

Отчет показывает, что в странах с высоким уровнем дохода 85% пациенток с диагнозом «рак груди» или «рак шейки матки» живут не менее пяти лет. В странах же с низким уровнем дохода этот показатель составляет менее 30%.

Препараты, включенные в перечень ВОЗ основных лекарственных средств для лечения рака, в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего доступны лишь на 9–54%. В странах с высоким уровнем дохода этот показатель варьируется в пределах 68–94%. Кроме того, в 23 странах мира услуги радиотерапии отсутствуют в принципе.

В документе отмечается, что примерно две трети стран не включили онкологическую помощь в пакеты всеобщего медицинского страхования. Из-за высокой стоимости лечения в некоторых регионах до 90% пациентов вынуждены прерывать терапию.

Глобальный опрос, проведенный ВОЗ, показал, что рак порождает не только медицинские, но и серьезные экономические и психологические проблемы. Пациенты и их семьи сталкиваются с финансовыми трудностями, психологическим напряжением и бременем долгосрочного ухода.

Пациентка с раком груди и правозащитница из Нигерии Эбигейл Саймон-Харт рассказала, что некоторые семьи вынуждены забирать детей из школ, чтобы оплатить расходы на лечение. Она также подчеркнула, что некоторые женщины из-за страха перед социальным клеймением (стигматизацией) отказываются от спасающей жизнь операции по мастэктомии.

Вместе с тем в отчете отмечаются и положительные тенденции. Сообщается, что уже сформированы эффективные стратегии по ликвидации рака шейки матки, снижается уровень употребления табака, а во многих странах разрабатываются национальные онкологические программы.

Было заявлено, что 4 из 10 случаев рака связаны с предотвратимыми факторами риска, такими как употребление табака, инфекции, употребление алкоголя и избыточный вес.

ВОЗ призвала правительства стран уделять больше внимания в борьбе с раком не только лечению, но и финансированию профилактики, ранней диагностики и услуг по долгосрочному уходу за пациентами.

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