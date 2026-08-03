В Иране заявили, что Пакистан остается посредником в контактах с США
Единственным посредником в осуществлении контактов между Тегераном и Вашингтоном остается Пакистан, новых участников в этом процессе нет.
Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Пакистан является посредником во всех консультациях, касающихся Ирана и США. Катар также оказывает помощь в тех случаях, когда это необходимо», — сказал он в ходе брифинга. По словам Багаи, ряд других стран, включая Китай, иногда тоже оказывают помощь, но нельзя сказать, что в этот процесс добавились новые посредники.
Источник: ТАСС
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