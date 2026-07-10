Ильхам Алиев принял руководителей ряда международных структур - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 10 июля принял президента Рабочей группы по разработке финансовых мер и Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, директора по вопросам экономической преступности и санкциям Министерства финансов Великобритании Джайлса Томпсона, генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, председателя группы «Эгмонт», заместителя директора Департамента финансовой информации Министерства финансов Польши Эльжбету Франков-Яскевич, исполнительного секретаря группы «Эгмонт», заместителя директора департамента международного сотрудничества Управления финансовой разведки Франции Жерома Бомона, президента компании MONEYVAL, директора Управления финансовой разведки Сан-Марино Николу Муччиоли, заместителя председателя группы «Эгмонт», руководителя Управления финансовой разведки Германии Даниэля Телесклафа и заместителя председателя группы «Эгмонт», руководителя Управления финансовой разведки Саудовской Аравии Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Муханну.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было подчеркнуто, что наша страна принимала ежегодную пленарную сессию группы «Эгмонт», отмечено, что мероприятие было организовано на высоком уровне и на нем состоялись плодотворные дискуссии.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и структур, представленных в составе делегации, состоялся обмен мнениями о расширении партнерства.

Было сообщено, что в нашей стране принимаются последовательные меры в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в этом направлении достигнуты весомые успехи.