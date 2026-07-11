Попытки обелить имя Рубена Варданяна — одного из бывших главарей канувшего в небытие армянского сепаратистского режима, существовавшего на территории Карабахского региона Азербайджана, вышли на новый медийный уровень.

Его супруга, Вероника Зонабенд, развернула масштабную международную кампанию, пытаясь привлечь на свою сторону зарубежные правозащитные институты и руководство Армении. Параллельно с этим Вероника Зонабенд пытается продвигать идею так называемой «женской гуманитарной миссии». Согласно этому замыслу, группа активисток планирует направиться в Баку под предлогом посещения осужденных за сепаратизм и терроризм лидеров бывших незаконных формирований, включая ее супруга.

Цель этой стратегии очевидна: сместить фокус с уголовно-правовой плоскости в политическую, чтобы представить подследственного «жертвой» и заставить официальный Ереван вмешаться в процесс. Расчет делается на то, что громкие лозунги в зарубежной прессе и информационный шум окажутся сильнее юридических аргументов, позволяя превратить фигуранта тяжелых статей в «узника совести».

Однако агрессивный пиар сталкивается с сухими фактами следствия. За многолетним образом щедрого мецената и бизнесмена скрывается причастность к финансированию сепаратизма, снабжению незаконных боевиков и проведению сомнительных транзакций в обход международных правил.

От финансовых махинаций до спонсирования терроризма

57-летний Варданян — бывший банкир и олигарх. Пытаясь скрыть свое прямое участие в масштабных мошеннических схемах, он отказался от российского гражданства и пустился в политические авантюры. Незаконно проникнув в Карабах, он какое-то время руководил так называемым «правительством» марионеточного режима, но был задержан при попытке бегства после антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года.

Как подробно показано в документальном расследовании телеканала AnewZ, к настоящему моменту уже полностью раскрыты истинные источники состояния Варданяна, которые он в том числе направлял на совершение военных преступлений и финансирование терроризма на территории Азербайджана.

Долгое время фигура Рубена Варданяна воспринималась международным сообществом исключительно сквозь призму его колоссального финансового успеха и масштабных гуманитарных инициатив. В 1990-е и 2000-е годы он фактически являлся лицом западного банкинга в России, возглавляя созданную им в январе 1991 года инвестиционную компанию «Тройка Диалог».

Для американских и европейских финансовых кругов в Лондоне, Париже и Нью-Йорке Варданян долгое время оставался «понятным» и цивилизованным представителем нового российского бизнеса. Он умело выстраивал репутацию человека, который одинаково хорошо понимал как специфику постсоветского пространства, так и правила игры западного корпоративного мира. Однако, как показывают реалии сегодняшнего дня, этот фасад годами использовался лишь для маскировки деструктивной деятельности.

Этот образ подкреплялся связями высокого уровня. Рубен Варданян дружил с голливудским актером Джорджем Клуни, принимал в Армении главу Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр в рамках мероприятий основанной им гуманитарной премии «Аврора» (Aurora) и активно участвовал в создании престижной бизнес-школы Сколково. Его супруга Вероника Зонабенд выступала соосновательницей семейных фондов, включая образовательный фонд «Scholae Mundi». За кулисами этой утонченной филантропии, спонсирования стипендий, поддержки колледжа в Дилижане и реставрации церквей в Армении скрывался холодный стратегический расчет. Варданян, как и другие российско-армянские олигархи десятилетиями использовал благотворительность, особенно в сфере искусства и образования, как «входной билет» в западный истеблишмент для наращивания мягкой силы Кремля и ведения гибридной культурной войны.

Тайны «Прачечной Тройки»: Финансовая схема на четыре миллиарда

Истинный характер деятельности «Тройки Диалог» вскрылся благодаря масштабным утечкам банковских данных (около 1,3 миллиона файлов) из литовского банка Ukio, ставших основой расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Финансовая сеть, получившая название «Ландромат Тройка» (Troika Laundromat), функционировала как транснациональный мозговой центр по отмыванию нелегальных доходов. Через сложную систему взаимосвязанных офшорных компаний-пустышек за восьмилетний период, начиная с 2004 года и вплоть до закрытия банка Ukio в 2012 году, из России было выведено порядка 4,6 миллиарда долларов США.

Ключевым механизмом перемещения средств выступала компания Quantus Division, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, чьи счета находились в литовском Ukio. Потоки грязных денег смешивались с легальными доходами в длинных цепочках транзакций, делая невозможным поиск реальных бенефициаров. Именно в банковских выписках Quantus Division расследователи обнаружили имя самого Рубена Варданяна как получателя огромных сумм. Более того, «Ландромат Тройка» оказался напрямую связан с делом юриста Сергея Магнитского, раскрывшего кражу 230 миллионов долларов из российской казни и замученного в СИЗО в 2009 году. Похищенные государственные средства выводились из России через те же каналы «Тройки», оседая в карманах ближайшего окружения российских верхов, включая виолончелиста Сергея Ролдугина, на счет которого траншами было переведено 11,6 миллиона долларов под видом компенсаций.

Деньги «Прачечной Тройки» обслуживали интересы московской и санкт-петербургской элиты, тратились на покупку элитной недвижимости в Испании (где прокуратура впоследствии заморозила объекты на 25 миллионов евро), приобретение суперяхт Celestial Hope и Quinta Essentia, предметов искусства, автомобилей Rolls-Royce и виноградников во Франции. При этом в качестве номинальных директоров офшоров Варданян и его структуры использовали имена ничего не подозревающих людей — например, обычного строителя из Армении, на имя которого по поддельным подписям был оформлен кредит в 40 миллионов долларов. Сам мажоритарный акционер Ukio банка Владимир Романов в 2012 году бежал в Москву под предлогом медицинских процедур при прямом содействии коррумпированных чиновников Службы расследования финансовых преступлений Литвы. Сам Варданян заявлял, что не знал о мошенническом происхождении денег, однако расследования доказали, что средства на его личные расходы и бизнес-проекты извлекались из того же финансового резервуара, куда стекались украденные налоги.

Логистика войны: От КамАЗа до крыльев ЧВК «Вагнер»

С началом войны в Украине отношение Запада к олигархам радикально изменилось. Против Рубена Варданяна были введены официальные санкции Украины, поскольку его структуры напрямую интегрировались в функционирование российского военно-промышленного комплекса. До 2024 года Варданян владел крупной долей в автомобильном холдинге КамАЗ — ключевом поставщике Министерства обороны РФ, производящем военные грузовики, бронеавтомобили и платформы для артиллерийских систем, используемых на украинском фронте.

Еще более опасным элементом его деятельности стало многолетнее членство в совете директоров авиакомпании «Волга-Днепр». Международные расследования аналитического центра State Watch подтвердили, что с 2014 года этот грузовой авиахолдинг оказывал прямые логистические услуги российским вооруженным силам. После 2022 года самолеты «Волга-Днепр» обеспечивали обход международных санкций, доставляя в Россию западную микроэлектронику, запчасти для авиации, артиллерийские снаряды и компоненты для взрывчатых веществ. Холдинг был задействован в транспортировке личного состава и оружия из Сирии, незаконных логистических операциях ЧВК «Вагнер», а также в доставке ударных беспилотников «Шахед» из Ирана. Эти факты перевели Варданяна из разряда обычных теневых банкиров в статус прямого соучастника военных преступлений, обеспечивающего материально-техническую базу для убийства мирных украинских граждан и разрушения гражданской инфраструктуры.

Миссия в Карабахе: Срыв мирного процесса и сепаратистский плацдарм

Отказ Рубена Варданяна от российского гражданства летом 2022 года и демонстративный переезд в Карабах, где он занял незаконный пост так называемого «госминистра» сепаратистского режима, были продиктованы исключительно директивой Кремля. С одной стороны, демонстративный отказ от паспорта РФ был юридической уловкой, призванной вывести его активы из-под неминуемых санкций США, ЕС и Великобритании. С другой стороны, его заброска в регион преследовала жесткие геополитические цели Москвы.

Рубен Варданян прибыл на азербайджанские территории, временно находившиеся под контролем российских миротворцев, с задачей торпедировать мирные переговоры Баку и Еревана, а также сорвать наметившийся диалог карабахских армян с центральными властями Азербайджана. Позиционируя себя как «спасителя», он развернул агрессивную пропаганию в мировых медиа (BBC, France 24, AFP), убеждая карабахских армян, что они никогда не будут частью Азербайджана, и заявляя о невозможности мирного сосуществования. Его истинной целью было создание предлога для бессрочного и долгосрочного пребывания российской армии (миротворческого контингента) в регионе. Более того, Кремль рассматривал Варданяна как «троянского коня» и прямого конкурента премьер-министру Армении Николу Пашиняну. По логике Москвы, Карабах должен был стать плацдармом, опираясь на который Варданян пришел бы к власти в Ереване, сместив прозападное правительство и вернув Армению в русло полной и безоговорочной зависимости от России.

Пребывание олигарха в регионе ознаменовалось возобновлением хищнической незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. Под его руководством возобновил работу крупный золотодобывающий комплекс, а также усилилась интенсивность добычи меди и молибдена на месторождениях Демирли и Гызылбулаг. Сырье грузовиками незаконно вывозилось в Армению по Лачинской дороге, принося сепаратистам и их московским кураторам огромную криминальную прибыль. Экологический протест против этого экономического грабежа привел в итоге к установлению официального азербайджанского пограничного контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, что разрушило каналы незаконного транзита мин, оружия и ресурсов. Азербайджан четко обозначил международному сообществу: любые практические коммуникации с армянской общиной Карабаха станут возможными только после того, как криминальный олигарх Варданян покинет суверенную территорию Азербайджана. Под этим давлением Варданян был отправлен в отставку, пробыв на своем «посту» чуть более трех месяцев.

Финансовые махинации под маской фондов и подготовка боевиков

Местные жители Карабаха, чьи свидетельства приводятся в фильме AnewZ, открыто называют деятельность Варданяна обманом. Обещая отремонтировать дороги, построить дома и привезти миллионные инвестиции, олигарх за время пребывания в регионе не потратил на нужды населения ни одного собственного цента. Вместо этого за время его пребывания в Карабахе его структуры создали четыре благотворительных фонда, включая организацию «Мы — наши горы» (We Are Our Mountains). Эти фонды собирали пожертвования и вклады с рядового населения под предлогом закупки продовольствия, мобильных медицинских центров или реставрации монастыря Акобаванк, однако собранные миллионы оседали в карманах верхушки сепаратистского режима и шли на милитаризацию.

Самым весомым доказательством преступной деятельности Варданяна стали данные, извлеченные азербайджанскими следователями из его личного мобильного телефона и планшета после задержания. В переписке через мессенджер WhatsApp от 11 ноября 2022 года с действительным членом Российской инженерной академии Эрнестом Арустамяном Варданян детально обсуждал закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа у чешской компании Leas и строительство завода по их производству. Эти боевые дроны предназначались для оснащения незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Текст этой переписки Варданян пересылал Арману Джилавяну, исполнительному директору гуманитарной организации Aurora, тем самым вовлекая «благотворительные» структуры в финансирование терроризма.

Следствие задокументировало, что Варданян лично составлял именные списки участников незаконных местных отрядов самообороны. На основе этих списков профессиональным военным и наемникам в составе незаконных формирований выплачивалась ежемесячная зарплата в размере от 700 до 2000 долларов США. 18 мая 2023 года Варданян утвердил письменный план военной подготовки гражданских лиц разных возрастов. Обучение проводилось в закрытом лагере под руководством созданного им общественного движения «Фронт безопасности и развития Арцаха». В лагерях молодежь учили устанавливать мины, собирать и разбирать автоматы. В публичном поле и социальных сетях эта деятельность цинично маскировалась под детские патриотические игры «Давид Бек», соревнования по страйкболу и курсы выживания в экстремальных условиях. Местные жители подтверждают: Варданян «днем говорил, что все будет хорошо, а ночью возил молодежь в лагеря и учил их воевать».

Финал аферы: Задержание в Лачине и суд

Иллюзия всесилия обернулась против Варданяна 27 сентября 2023 года. После завершения локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана олигарх попытался скрытно покинуть регион под видом мирного жителя, пересекая суверенную границу Азербайджанской Республики. Он был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы на пограничном пункте «Лачин» и передан Следственному управлению Службы государственной безопасности Азербайджана. Ему предъявлен шлейф тяжелейших уголовных статей: финансирование терроризма; создание и участие в деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп; незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики; незаконное предпринимательство в составе организованной преступной группы и др. На открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении Варданяна обвиняемый был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Все обвинения носят строго уголовный характер и подкреплены исчерпывающей доказательной базой. При этом подсудимому предоставлены все права, предусмотренные законами Азербайджана и международным правом: обеспечены услуги профессионального адвоката и переводчика, предоставлена возможность регулярных звонков семье, доступ к медицинской инфраструктуре, спортзалу и библиотеке СИЗО.

Правовой финал против медийных манипуляций

Сегодняшний медийный шум, развернутый вокруг Рубена Варданяна, — это не борьба за справедливость, а прагматичная и глубоко циничная попытка лоббистских групп подменить уголовный кодекс пиар-технологиями. Однако эпоха, когда миллиарды, отмытые через транснациональные офшорные сети, могли купить неприкосновенность и переписать историю, безвозвратно ушла в прошлое. Никакие филантропические фасады, громкие имена западных заступников или искусственное выдвижение на престижные премии не способны перевесить сухие факты следствия: отмывание 4,6 миллиарда долларов, логистическую поддержку военных преступлений и прямое финансирование сепаратизма и террора на суверенной земле Азербайджана.

Попытка превратить олигарха и спонсора незаконных вооруженных формирований в «узника совести» полностью провалилась, столкнувшись с железобетонной доказательной базой и необратимостью закона. Текст из его собственного телефона, вскрывший закупки боевых дронов и планы милитаризации региона, — это финальный штрих к портрету человека, который незаконно ехал в Карабах в роли кремлевского «троянского коня», готового пожертвовать жизнями простых людей ради геополитического реванша и спасения личных зарубежных активов.

Вердикт Бакинского военного суда, приговорившего Варданяна к 20 годам лишения свободы, подвел черту под многолетней криминально-политической авантюрой. Для Азербайджанского государства, восстановившего свой суверенитет и территориальную целостность, внешнее давление под прикрытием ангажированных правозащитных лозунгов не имеет никакой силы. Закономерный финал Рубена Варданяна — это не политический прецедент, а торжество правопорядка. Это наглядный и жесткий урок для любых деструктивных сил: гибридные угрозы и попытки посягательства на законные границы государства будут неизбежно и жестко разбиваться о непоколебимую позицию Баку, делом доказавшего свою способность защищать закон и национальную безопасность.