В современной европейской политике трудно найти более наглядную иллюстрацию системного кризиса государства, чем ситуация во Франции летом 2026 года. Страна оказалась зажата в клещи между нарастающими объективными вызовами - от аномальной климатической турбулентности до бюджетного дефицита - и абсолютной недееспособностью своего политического класса.

События последних месяцев показывают, что проблема Франции заключается не просто в неудачном правительстве или сложной экономической конъюнктуре. Речь идет о глубоком исчерпании институциональной модели Пятой республики, созданной Шарлем де Голлем в абсолютно иных исторических реалиях.

Острая фаза лесных пожаров, охватившая южные и западные департаменты страны, обнажила неприятную для Парижа правду, которая состоит в том, что французская государственная машина теряет базовую способность защищать собственную территорию и граждан. Скандал вокруг национального флота пожарной авиации стал лишь верхушкой айсберга. Когда из 12 специализированных самолетов почти половина оказывается не готовой к вылету в самый разгар природного бедствия, это свидетельствует о глубоком провале системного планирования. Годами французская бюрократия урезала расходы на гражданскую оборону и техническое обслуживание инфраструктуры. Причина этого крылась в хроническом финансовом кризисе. Так, находясь под постоянным давлением Брюсселя из-за нарушения бюджетных лимитов Евросоюза, Париж был вынужден урезать статьи расходов на инфраструктуру и экстренные службы, рассчитывая на авось.

Однако ключевая проблема заключается в реакции первых лиц. Знаменитая фраза Эммануэля Макрона «кто мог такое предвидеть?», кочующая из одного кризисного заявления в другое, демонстрирует опасный разрыв между риторикой власти и ее реальными действиями. Декларируя на международной арене лидерство в климатической повестке и зеленом переходе, Елисейский дворец на практике оказался не в состоянии обеспечить элементарную готовность экстренных служб к неизбежным рискам, о которых ученые предупреждали годами.

Корни нынешнего административного хаоса лежат в решении президента распустить Национальное собрание и назначить досрочные выборы летом 2024 года. Эта комбинация задумывалась как ход, способный вернуть правительству уверенное большинство, но на деле она окончательно разрушила двухполюсную политическую модель Франции. Сегодня парламент страны разделен на три непримиримых и примерно равных по силе лагеря: радикальное «Национальное объединение», ультралевый альянс во главе с «Непокоренной Францией» и ослабленную центристскую коалицию. В условиях, когда ни одна из сил не имеет большинства, законодательный процесс превратился в постоянную войну вотумов недоверия. Центристский эксперимент Макрона, представлявший собой попытку объединить умеренно-правые и умеренно-левые силы под эгидой технократического прогрессизма, полностью провалился. Этот курс не сформировал устойчивой идеологической базы и держится исключительно на фигуре уходящего президента. Превратившись в руководителя с катастрофически низким уровнем доверия, Макрон больше не может выступать эффективным арбитром, а любой закон сегодня продавливается либо путем болезненных компромиссов, либо через жесткие административные рычаги вроде статьи 49.3 Конституции, позволяющей принимать проекты в обход голосования, что только усиливает озлобленность общества.

Главными бенефициарами деградации центра стали крайние фланги, которые предлагают одинаково разрушительные для действующей системы решения. Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен делает ставку на конституционный популизм.

Ее ключевая идея заключается во внедрении принципа национального предпочтения при распределении социальных благ, жилья и рабочих мест. Для реализации этого шага предложено обходить парламент и Конституционный совет с помощью прямого референдума, что с юридической точки зрения станет прямым взломом конституционных основ Франции, противоречащим как принципам Всеобщей декларации прав человека, так и нормам права Евросоюза. При этом партия демонстрирует поразительный прагматизм: критикуя исполнительную власть за нехватку пожарной техники, ее фракция в парламенте ранее регулярно голосовала за урезание бюджетных ассигнований на гражданскую безопасность.

На противоположном краю спектра Жан-Люк Меланшон и его партия предлагают еще более кардинальный сценарий - полный демонтаж Пятой республики и созыв учредительного собрания для создания Шестой. Меланшон продвигает ликвидацию сильной президентской власти и передачу всех полномочий парламенту и гипотетическим эко-регионам. Однако историческая память Франции напоминает, что любые попытки построить сверхпарламентскую республику неизбежно приводили либо к полнейшему управленческому параличу, либо к автократическим переворотам. Кроме того, левый лагерь раздираем внутренними конфликтами, а радикальные идеи Меланшона вызывают резкое отторжение у традиционных левоцентристов и социалистов.

Десятилетиями главной страховой сеткой французской демократии оставался так называемый республиканский барьер - негласный договор умеренных партий и избирателей, блокировавших приход ультраправых к власти во втором туре выборов. К 2026 году этот механизм окончательно сломался. Избиратели левого фланга больше не готовы голосовать за центристов или системных правых ради спасения республики, так как считают политику центристов предательством своих интересов. В то же время потенциальные преемники Макрона вынуждены открыто дистанцироваться от действующего президента, понимая, что его поддержка стала токсичной. Общее разочарование французов в традиционных институтах достигло критической точки. Как емко охарактеризовал ситуацию премьер-министр Себастьен Лекорню, главное опасение сегодняшнего дня - это глубокое отвращение граждан к политической ярмарке тщеславия, полностью оторванной от их повседневных нужд.

Франция подходит к президентской кампании 2027 года в состоянии глубокой системной дезориентации. Страна, требующая срочных и глубоких реформ в сфере экономики, безопасности, энергетики и экологии, оказалась заложницей собственных политических институтов. Если в оставшееся время умеренным силам не удастся перехватить инициативу и предложить обществу реальную программу модернизации государственного аппарата, Пятая республика рискует вступить в самый тяжелый политический кризис со времен 1958 года - с непредсказуемыми последствиями для всей Европы.

Али Мамедов