Исторический прорыв в Чолпон-Ате: Азербайджан вывел связи с Кыргызстаном и регионом на высший уровень

Состоявшийся государственный визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан зафиксировал фундаментальный сдвиг во всей системе связей между Азербайджаном и Центральной Азией.

Переговоры на высоком уровне, прошедшие на живописном берегу озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате, ознаменовали кардинальную трансформацию отношений между Баку и Бишкеком. Главным политическим итогом визита стал вывод двустороннего взаимодействия на максимально возможный межгосударственный уровень - подписание Договора о союзнических отношениях.

Параллельно с этим участие Ильхама Алиева в Неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве полноправного члена формата окончательно закрепило формирование единого геополитического и геоэкономического пространства, объединяющего Азербайджан и Центральноазиатский регион.

I. Высшая степень взаимодействия: 3-е заседание Межгосударственного совета и Договор о союзничестве

Центральным событием государственного визита стало 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана, прошедшее под председательством лидеров двух стран Ильхама Алиева и Садыра Жапарова.

Приветствуя азербайджанскую делегацию, Садыр Жапаров подчеркнул глубокий доверительный характер отношений, связывающих два государства, и указал на преемственность курса: «В Кыргызстане Вас уважают как лидера братского Азербайджана и дорогого друга кыргызского народа. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно развивается, укрепляет свои позиции на международной арене и играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе».

Он особо акцентировал внимание на отсутствии каких-либо противоречий между двумя странами: «Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед. Именно в такой атмосфере рождаются важные принципы, инициативы и принимаются решения, определяющие будущее двустороннего сотрудничества... Главным же политическим итогом станет подписание Договора о союзнических отношениях».

В своем ответном выступлении президент Азербайджана дал высокую оценку социально-экономическим преобразованиям в Кыргызстане, подчеркнув братский характер связей: «Мы как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам, и результаты Вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом, наполнении бюджета, которое дает возможность расходовать средства на благо народа и страны».

Ильхам Алиев выразил глубокую признательность кыргызской стороне за вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана, отметив, что «школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети». «Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят жители не только Карабаха, но и всего Азербайджана», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Комментируя подписание исторического документа о союзнических отношениях, азербайджанский лидер констатировал, что тем самым между Баку и Бишкеком устанавливается «высший уровень взаимодействия».

В заявлении для прессы азербайджанский лидер отдельно подчеркнул полную готовность Баку к высокой ответственности, которую накладывает этот статус: «Союзнические отношения – это очень большая ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях: и на международных площадках, и в торгово-экономической сфере, в сфере укрепления безопасности».

II. Экономика, инвестиции и инфраструктура: удвоение фонда и масштабные проекты

Политический прорыв был подкреплен солидным пакетом практических договоренностей, охватывающих широкий спектр секторов - от энергетики и логистики до финансового регулирования и межмуниципального партнерства.

Удвоение капитала Азербайджано-кыргызского фонда развития

Особое значение лидеры придали деятельности Азербайджано-кыргызского фонда развития. В рамках визита было объявлено о состоявшемся открытии трех совместных проектов и старте реализации восьми новых инициатив. Для расширения инвестиционного охвата стороны приняли решение существенно увеличить ресурсную базу фонда.

«Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного Азербайджано-кыргызского инвестиционного фонда в два раза – до 200 млн долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием. Очень много проектов, которые реализуются в Кыргызстане и которые создают совместные производства, новые рабочие места и укрепляют экономический потенциал нашего взаимодействия», - сказал Ильхам Алиев.

Пакет межведомственных соглашений

По итогам 3-го заседания Межгосударственного совета при участии президентов состоялся обмен внушительным пакетом подписанных двусторонних документов. Главы государств подписали Решение 3-го заседания Межгосударственного совета и Договор о союзнических отношениях.

Руководители профильных ведомств обменялись пакетом двухсторонних документов, дорожных карт и меморандумов, охватывающих широкий спектр практического взаимодействия. В финансово-инвестиционной сфере стороны зафиксировали увеличение капитала Азербайджано-кыргызского фонда развития до 200 млн долларов, договорились о сотрудничестве Центробанка Азербайджана с регулятором финрынка Кыргызстана, а также утвердили программу долгосрочного партнерства на 2024–2029 годы. Стратегический блок транспортных и энергетических договоренностей включил соглашения о международных автоперевозках, грузоперевозках и судостроении, дорожную карту в области энергетики на 2026–2028 годы и меморандум по поставкам нефтепродуктов. Дополнительно были закреплены направления работы в горнорудной промышленности по линии ЗАО «AzerGold» и ОАО «Кыргызалтын», а также вопросы взаимодействия в сфере кибербезопасности и обмена статистическими данными.

Децентрализованное и культурно-гуманитарное партнерство

Особым блоком стало развитие связей между регионами двух стран. Были подписаны меморандумы об установлении побратимских связей между ключевыми городами двух государств: Шушой и Чолпон-Атой, Габалой и Караколом, Гянджой и Ошем. Лидеры также отметили богатую историю культурного обмена - проведение Дней культуры, открытие парка и памятника Чингизу Айтматову в Баку, Парка кыргызско-азербайджанской дружбы в Бишкеке, подчеркнув, что культурная общность создает прочную основу для политического союза.

III. Интеграционный прорыв: Азербайджан в составе Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии

31 июля в Чолпон-Ате состоялась Неформальная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Важнейшей вехой стало участие Ильхама Алиева в данном саммите в качестве полноправного члена, что официально закрепило институциональное расширение формата (ранее носившего название «Консультативная встреча глав государств Центральной Азии», а ныне - «Встреча лидеров государств Центральной Азии и Азербайджана»).

В своей речи на саммите Ильхам Алиев выразил глубокую признательность коллегам за принятие исторического решения об интеграции Азербайджана в данный формат, принятого в прошлом году в Узбекистане: «Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы».

Ильхам Алиев привлек внимание к беспрецедентной интенсивности контактов высшего уровня, свидетельствующей о формировании неразрывного пространства.

«Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшнего дня - за три с половиной года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз, а мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион», - подчеркнул глава государства.

Единодушная поддержка лидеров регионов

Присоединение Азербайджана вызвало единогласную позитивную оценку со стороны руководителей всех центральноазиатских государств. Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подключение Баку в качестве полноправного участника Консультативных встреч глав государств стран Центральной Азии «ознаменовало новый этап в положительной эволюции нашего формата».

«Благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы», - сказал Токаев.

В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что подключение Баку к этому формату «выводит наше взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень»: «Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа – Афганистан. Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочную основу для устойчивого развития взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высказал убежденность, что созданный шестисторонний механизм придаст дополнительную динамику межгосударственным связям, и сообщил, что следующая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана пройдет 8 октября 2026 года в национальной туристической зоне «Аваза». Он сфокусировал внимание на подготовленном проекте повестки дня, который охватывает актуальные вопросы мира и безопасности, укрепление политико-дипломатического взаимодействия, углубление торгово-экономических и энергетических связей, климатическую адаптацию и охрану водных ресурсов, а также расширение культурно-гуманитарных обменов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уделил особое внимание развитию транспортной инфраструктуры и логистической связности: «Наши страны реализуют стратегические железнодорожные, автомобильные, авиационные и мультимодальные проекты. Важно обеспечить сопряжение и взаимное дополнение этих инициатив».

В этом контексте участники отметили ключевую роль Азербайджана как незаменимого связующего звена Среднего коридора, объединяющего рынки Центральной Азии с европейским континентом.

Чолпон-Атинская декларация

Главным итоговым политическим документом многосторонних переговоров стало официальное подписание Чолпон-Атинской декларации, зафиксировавшей общность стратегических целей шести государств.

IV. Кульминация визита: открытие «Baku Resort & Spa» с участием всех лидеров

Символическим завершением насыщенной программы дня стало совместное открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa. В торжественной церемонии приняли участие руководители Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. Присутствие первых лиц шести государств на открытии азербайджанского инвестиционного объекта на побережье Иссык-Куля наглядно продемонстрировало высокую степень доверия, дух взаимной поддержки и практическое единство нового макрорегионального блока.

Итоги и международные приглашения

Государственный визит Ильхама Алиева в Кыргызстан продемонстрировал непрерывный рост дипломатического и экономического влияния Баку. Перевод азербайджано-кыргызских связей на союзнический уровень, запуск новых совместных проектов и углубление транспортно-логистического сотрудничества открывают качественно новую страницу двусторонних отношений. Одновременно с этим закрепление за Азербайджаном статуса полноправного участника встреч лидеров Центральной Азии с изменением формата с «С5» на «С6» завершило формирование геополитической оси «Каспий - Центральная Азия».

Визит в Чолпон-Ату не только вывел двусторонние отношения Баку и Бишкека на союзнический уровень, но и окончательно утвердил Азербайджан в качестве неотъемлемого участника центральноазиатских интеграционных процессов, а также его роль в формировании вместе с государствами региона единого геополитического и экономического пространства в центре Евразии.