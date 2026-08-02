Большой Каспий — новая ось Евразии

На протяжении нескольких столетий мировая история и глобальная торговля строились вокруг океанских путей.

Континентальные земли Евразии со своими великими равнинами, горными цепями и внутренними морями долгое время оставались на географической периферии. В исторической перспективе они служили скорее фоном для соперничества внешних морских держав, чем самостоятельным центром принятия решений.

Однако сегодня международная архитектура стремительно меняется. Из-за кризиса традиционных морских маршрутов, фрагментации глобальных рынков и смещения экономического центра тяжести на Восток перед евразийским материком встал фундаментальный вопрос: могут ли страны региона сами управлять своей судьбой и развиваться без оглядки на внешнеполитические штормы?

Ответ на этот вызов формируется прямо на наших глазах. На стыке Южного Кавказа и Центральной Азии рождается принципиально новое геополитическое пространство — Большой Каспий. Из замкнутой акватории он превращается в самостоятельный, независимый и самодостаточный центр влияния, способный задавать ритм развитию всего евразийского континента.



Партнерство без лишней бюрократии

Главная особенность происходящего сегодня сближения — разумный и глубокий прагматизм. Прошло время, когда для регионального сотрудничества требовалось создавать громоздкие наднациональные союзы со строгими правилами, которые ограничивали независимость участников и порождали бесконечный бюрократический аппарат.

Сегодня государства выбирают модель гибкой дипломатии. Азербайджан выстраивает понятные, прямые и транспарентные связи с соседями, основанные на прагматичной оценке общей выгоды. Это подход, при котором страны объединяются не «против кого-то», а ради устойчивого внутреннего развития и защиты собственных интересов.

В этой подвижной системе Азербайджан стал естественным и надежным связующим звеном. Имея полностью независимую внешнюю политику, устойчивую экономию и развитые институты, Баку открывает для партнеров из Центральной Азии безопасный и предсказуемый выход к международным рынкам. Подобный подход помогает региону сохранять стратегическую автономию и не зависеть от геополитического давления со стороны мировых центров силы.

Больше чем просто транзит: энергетика и цифровые технологии

Если раньше связи между двумя берегами Каспийского моря ограничивались перевозкой сырой нефти, природного газа и стандартных сухогрузов, то сегодня сотрудничество вышло на принципиально иной уровень. Регион перестает быть просто транзитным коридором для перемещения чужой продукции — здесь создаются собственные высокотехнологичные проекты с высокой добавленной стоимостью.

Страны Центральной Азии и Азербайджан активно объединяют усилия в сфере возобновляемой энергетики. Масштабный проект по передаче «зеленой» электроэнергии, сгенерированной ветровыми и солнечными станциями степного региона, по дну Каспийского моря через Южный Кавказ в Европу создает совершенно новую энергетическую карту континента.

Параллельно идет работа над крупными цифровыми проектами. Прокладка волоконно-оптических кабелей по каспийскому дну свяжет Европу и Азию быстрым, защищенным и независимым интернет-трафиком.

Кроме того, на побережье растут новые промышленные зоны, совместные предприятия и современные логистические центры. Все это гарантирует, что природные ресурсы и выгодное географическое расположение региона будут работать непосредственно на повышение уровня жизни местных жителей, а не просто уходить за рубеж в виде необработанного сырья.

Чолпон-Ата: исторический шаг к единому региону

Наглядным подтверждением этой новой реальности стала неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ата. Переговоры зафиксировали важнейший сдвиг: Баку и страны региона больше не рассматривают себя по отдельности.

Особое значение событию придало участие Ильхама Алиева в Консультативной встрече в новом статусе. Президент Азербайджана обратил внимание на беспрецедентную интенсивность контактов между лидерами:

«Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшнего дня — за три с половиной года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз, а мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион.

Хотел бы также отметить, что я впервые принимаю участие в Консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата и хотел бы еще раз выразить благодарность всем главам государств Центральной Азии за историческое решение, принятое в Узбекистане в прошлом году о включении Азербайджана в полноформатный состав этой группы. Я до этого принимал участие в качестве почетного гостя, а сейчас уже принимаю участие как полноправный член команды.

Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы».

Официальное вхождение Азербайджана в этот консультативный формат в качестве полноправного члена — это больше чем дипломатический шаг. По сути, страны региона окончательно зафиксировали стирание старых географических и политических границ между Южным Кавказом и Центральной Азией. Речь идет о создании единого механизма координации, где решения принимаются коллективно и в интересах всех участников команды.

Общие корни и встречный импульс

Особое место в этом интеграционном процессе занимает Организация тюркских государств. За последние годы она эволюционировала из консультативной и культурно-гуманитарной платформы в реальную геополитическую силу, которая укрепляет взаимное доверие и защищает интересы входящих в нее стран.

Общая история, культурные традиции, языковое родство и близкие цивилизационные ценности делают экономические и логистические договоренности устойчивыми к внешним политическим колебаниям. Лидеры региона говорят на одном языке в буквальном и смысловом значении, одинаково оценивают глобальные вызовы безопасности и совместно выстраивают долгосрочные планы развития.

Самостоятельное будущее региона

Процесс объединения потенциалов Южного Кавказа и Центральной Азии вокруг Каспийского бассейна — это естественный шаг к полной экономической и политической независимости. Время, когда судьба этих земель и живущих здесь народов решалась в далеких иностранных столицах, окончательно и безвозвратно прошло.

Азербайджан, опираясь на свой уникальный опыт защиты государственного суверенитета, восстановления территориальной целостности и реализации грандиозных международно-правовых и инфраструктурных проектов, помогает двигать эти процессы вперед. Вместе с партнерами из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана создается новая реальность, в которой Каспий больше не разделяет, а объединяет.

Большой Каспий сегодня — это не просто точка на карте, а пространство стабильности, взаимного уважения и уверенности в завтрашнем дне. Регион доказал международному сообществу, что его истинная сила заключается в способности самостоятельно объединять национальные интересы ради построения общего суверенного будущего.