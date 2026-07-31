Шестисторонний вектор Евразии: как саммит в Чолпон-Ате меняет геополитическую карту региона

Неформальный саммит лидеров Азербайджана и государств Центральной Азии, состоявшийся в Чолпон-Ате, зафиксировал фундаментальный сдвиг в структуре макрорегиональной интеграции.

Встреча лидеров шести государств продемонстрировала, что Азербайджан и Центральноазиатский регион окончательно сформировали единый геополитический и геоэкономический ареал.

Политические ориентиры и динамика связей

Выступая на саммите, президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил приоритетность центральноазиатского направления во внешней политике Баку: «Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы».

Глава Азербайджанского государства привел исчерпывающие статистические данные, наглядно отражающие интенсивность контактов между братскими странами. Согласно этим данным, начиная с 2023 года Ильхам Алиев совершил 16 визитов в страны Центральной Азии, в то время как лидеры государств региона посещали Азербайджан 26 раз.

«Эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион», - констатировал президент Азербайджана.

Руководители центральноазиатских республик единодушно поддержали институциональное расширение формата. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал следующую оценку происходящему: «Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч глав государств стран Центральной Азии ознаменовало новый этап в положительной эволюции нашего формата». По его словам, «благодаря совместным усилиям создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы».

Казахстанский лидер акцентировал внимание на том, что на протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются совместные инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты.

Масштабность открывающихся перспектив подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии выводит наше взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень», - сказал узбекский лидер. Он обозначил стратегическое видение будущего: «Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа – Афганистан. Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочную основу для устойчивого развития взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии».

В свою очередь президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высказал убежденность, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению народов и стран Центральной Азии и Азербайджана, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала. Руководитель Туркменистана сообщил, что очередная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана запланирована на 8 октября 2026 года в национальной туристической зоне «Аваза».

«Наша страна со всей ответственностью подходит к этому значимому событию, делает все необходимое, чтобы предстоящий саммит прошел максимально продуктивно на высоком содержательном и организационном уровне. В этой связи мы подготовили и разослали государствам-участникам проект повестки, который включает в себя 5 главных направлений», - сказал Сердар Бердымухамедов.

По его словам, подготовленный документ охватывает обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам мира, стабильности и безопасности, дальнейшее укрепление политико-дипломатического взаимодействия сторон, углубление торгово-экономических связей с расширением сотрудничества в сфере энергетики и развитием устойчивых транспортно-логистических коридоров, совместные меры по охране окружающей среды, адаптации к изменению климата, рациональному использованию водных ресурсов рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья и координации усилий по восстановлению Аральского моря, а также развитие культурных, образовательных и научных связей при расширении студенческих и молодежных обменов.

«Исходим из того, что все предложенные темы имеют высокую актуальность и значимость для наших стран», - подытожил президент Туркменистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие транспортной взаимосвязанности является одним из основных направлений совместной работы.

«Наши страны реализуют стратегические железнодорожные, автомобильные, авиационные и мультимодальные проекты. Важно обеспечить сопряжение и взаимное дополнение этих инициатив. В числе крупных инфраструктурных проектов, строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан», - пояснил президент.

Глава кыргызского государства добавил, что энергетическое сотрудничество имеет ключевое значение для устойчивого развития государств региона.

В рамках обсуждения практических мер по обеспечению сырьевой и энергетической независимости президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился к коллегам с конкретной инициативой: «Предлагаю поручить нашим профильным ведомствам проработать вопрос строительства в регионе крупного нефтеперерабатывающего завода с привлечением новейших технологий. При этом, конечно же, в первую очередь должны быть учтены внутренние потребности стран региона в критически важных видах нефтепродуктов».

Президент Таджикистана отдельно указал на то, что вопрос энергетической безопасности выступает одним из ключевых факторов устойчивого развития региона и требует совместных решений.

Итогом переговоров в Чолпон-Ате стало официальное подписание Чолпон-Атинской декларации.

Архитектура Чолпон-Атинского документа: фундаментальные смыслы

Подписанная по итогам работы лидеров Декларация служит нормативно-политическим каркасом, задающим вектор межгосударственного диалога на долгосрочную перспективу.

Цивилизационная основа и нормативно-правовой базис

В первую очередь документ опирается на глубокие историко-культурные связи и духовную близость, складывавшиеся столетиями. Наличие единых корней, языкового родства и сопоставимого культурного кода тюркских и соседних народов создает прочную ценностную опору, выделяя этот союз из ряда сугубо прагматичных блоков. Одновременно с этим стороны четко очертили приверженность фундаментальным принципам миропорядка. В основу взаимодействия заложены безусловное признание государственного суверенитета и равноправия участников, уважение территориальной целостности и нерушимости признанных границ, а также строгий отказ от вмешательства во внутренние дела друг друга. Такой подход гарантирует максимальный уровень взаимного доверия, превращая регион в зону предсказуемости и стабильности. Полноправный статус Азербайджана в данном формате подчеркивает его ключевое значение при выработке общерегиональных решений и подтверждает успехи Баку по консолидации евразийского пространства.

Прагматика роста: экономика, Средний коридор и технологии

Практическая часть Декларации сфокусирована на переходе от торговых связей к глубокой производственной кооперации. Речь идет о системном стимулировании взаимных инвестиций, запуске совместных промышленных объектов и наращивании объема товарооборота. Стратегическим приоритетом провозглашена транспортная инфраструктура. В центре внимания находится развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Азербайджан, располагающий развитой логистической инфраструктурой на Каспии, выступает естественным мостом между Азией и Европой. Согласованная работа по стыковке логистических маршрутов позволит участникам союза сформировать бесшовную цепь поставок в масштабах континента. Энергетический блок документа учитывает глобальные тренды: наряду с обеспечением традиционной энергетической устойчивости запланированы совместные шаги по внедрению «зеленых» технологий и возобновляемых источников энергии. Дополняет экономический блок курс на технологическую модернизацию - координация в области ИИ, космических исследований, IT-инфраструктуры и цифровизации.

Консолидированный ответ на вызовы безопасности

В условиях глобальной нестабильности стороны зафиксировали необходимость коллективного реагирования на трансграничные угрозы. Декларация предусматривает синхронизацию усилий правоохранительных структур и спецслужб в борьбе против международно-структурированного терроризма, экстремистских проявлений, транснациональной организованной преступности, каналов наркотрафика и гибридных атак. Координация силовых ведомств и регулярный обмен оперативными данными создают надежный барьер против любых попыток дестабилизации ситуации извне.

Социокультурное измерение и прямые контакты

Гуманитарный раздел документа нацелен на сближение гражданских обществ. Акцент сделан на партнерстве научно-образовательных центров, проведении совместных академических изысканий, активизации студенческих обменов и развитии туристических потоков. Отдельное внимание уделено расширению связей между муниципалитетами и регионами стран-участниц, что выводит межгосударственный диалог на уровень прямого взаимодействия деловых кругов и жителей.

От «С5» к «С6»: геополитическое измерение нового формата

Трансформация традиционного диалогового формата «С5» (пять государств Центральной Азии) в полноформатную структуру «С6» с участием Азербайджана стала логическим ответом на масштабную перенастройку глобальных торговых и геополитических маршрутов.

Историческая динамика и институционализация

Запущенный в 2018 году в Астане консультативный механизм изначально задумывался как площадка внутрирегиональной сверки часов. Однако последовательное вовлечение Азербайджана придало структуре новое геополитическое качество. В 2023 году в Душанбе участие президента Ильхама Алиева в 5-й Консультативной встрече в качестве почетного гостя заложило основу для полноправного членства. Уже 16 ноября 2025 года на 7-й встрече в Ташкенте было принято решение о полноценном включении Азербайджанской Республики в состав участников платформы. Настоящий неформальный саммит в Чолпон-Ате окончательно оформил шестистороннюю конфигурацию «С6» как ключевой центр принятия решений в Евразии.

Транзитный мост и макрорегиональное взаимодополнение

Географическое положение Азербайджана на западном побережье Каспия превращает его в ключевой логистический узел. Порт Алят, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и торговый флот на Каспии обеспечивают государствам Центральной Азии кратчайший и наиболее безопасный выход на рынки Турции, Южной Европы и Ближнего Востока. Интеграция Азербайджана в данный формат объединяет сырьевые, транзитные и инвестиционные возможности шести государств в единый комплекс. Формат «С6» перестает быть просто совещательным органом - он трансформируется в мощный геоэкономический блок, способный эффективно отстаивать национальные интересы входящих в него стран на международной арене, гарантируя долгосрочную стабильность и процветание во всем Каспийско-Центральноазиатском регионе.

Горизонты евразийского будущего

Интеграция Южного Кавказа и Центральной Азии в единый шестисторонний формат «С6» - это не просто оперативный ответ на текущие геополитические вызовы, а осознанное конструирование нового центра силы в Евразии. В эпоху фрагментации глобальных институтов и нестабильности традиционных рынков именно способность государств выстраивать суверенные, прагматичные и взаимно усиливающие союзы становится главной гарантией их независимости.

Саммит в Чолпон-Ате наглядно продемонстрировал, что сложение колоссального энергетического и транзитного потенциала стран региона, умноженная на их консолидированный дипломатический вес, выводит макрорегион из-под внешней геополитической зависимости. Каспийско-Центральноазиатское пространство окончательно утверждается в статусе самостоятельного, субъектного центра принятия решений, способного самостоятельно гарантировать свою безопасность, устойчивость и процветание.